Em gái nói gì khi Britney Spears nhận mình sống như nô lệ?

Dân trí Jamie Lynn Spears, em gái của Britney Spears đã lên tiếng ủng hộ chị gái, phủ nhận tin đồn cô mâu thuẫn với người chị nổi tiếng trên trang cá nhân của mình.

Sau phiên tòa chấn động thế giới vào ngày 23/6, Britney Spears đã nhận được sự ủng hộ của công chúng và đồng nghiệp khắp thế giới trong hành trình đòi lại tự do của mình sau 13 năm bị cha ruột giám hộ.

Jamie Lynn Spears, em gái của Britney Spears, đã chính thức lên tiếng sau nhiều ngày im lặng.

Sau những chia sẻ của Britney, cộng đồng mạng đã dồn dập tấn công những người thân của cựu "công chúa nhạc Pop", trong đó có em gái của cô - Jamie Lynn Spears vì đã im lặng khi chứng kiến cuộc sống "địa ngục" của chị gái suốt 13 năm qua.

Trước phản ứng thái quá của cộng đồng mạng, Jamie Lynn đã phải khóa chức năng bình luận trên trang cá nhân. Ngày 29/6, cô mới chính thức lên tiếng bày tỏ quan điểm của mình. Ngôi sao 30 tuổi mong chị gái được hạnh phúc và tuyên bố sẽ luôn ủng hộ cô.

Jamie Lynn Spears giải thích: "Lý do duy nhất tôi luôn im lặng trước đây vì cảm thấy nên để chị gái tự lên tiếng về vấn đề của mình, tôi cảm thấy mình không đủ tư cách nói, điều đó không đúng cho lắm. Hiện tại, chị ấy đã lên tiếng rất rõ ràng và nói những gì chị cần nói. Tôi cảm thấy như mình nên đi theo sự dẫn dắt của chị và nói những gì tôi cần nói".

Jamie Lynn khẳng định muốn chị gái được tự do và hạnh phúc.

Jamie Lynn nhấn mạnh từ khi sinh ra, cô luôn yêu quý và ủng hộ người chị nổi tiếng: "Tôi là em gái của chị ấy và chỉ quan tâm đến hạnh phúc của chị ấy thôi".

Trong bài chia sẻ của mình, Jamie Lynn Spears khẳng định chỉ chia sẻ quan điểm riêng, chứ không lên tiếng thay cho gia đình. "Tôi đại diện cho chính mình và nói những điều mà bản thân muốn nói", sao nữ 30 tuổi cho hay.

"Nếu như việc chấm dứt quyền giám hộ hay bất cứ việc gì khiến chị ấy cảm thấy vui vẻ, tôi sẽ đồng ý 100% vì tôi ủng hộ chị gái của mình, tôi yêu chị ấy. Vẫn luôn yêu và sẽ mãi vậy. Miễn là chị ấy hạnh phúc. Nên mong mọi người hãy tiếp tục cầu nguyện cho chị ấy", ngôi sao sinh năm 1991 bày tỏ.

Hai chị em Britney Spears gắn bó, thân thiết từ nhỏ.

Nữ ca sĩ 30 tuổi cũng nhắc đến phong trào #FreeBritney (Trả tự do cho Britney Spears) đang rầm rộ trên mạng: "Có thể cách tôi ủng hộ chị không giống như những gì công chúng mong muốn. Tôi không công khai đăng các bài viết có hashtag ủng hộ chị mình nhưng tôi có thể đảm bảo rằng tôi đã ủng hộ chị ấy từ rất lâu trước cả phong trào đó và tôi vẫn sẽ ủng hộ chị ấy mãi về sau".

Dù bị lĩnh "gạch đá" vì không lên tiếng bày tỏ quan điểm ngay sau phiên tòa ngày 23/6, Jamie giải thích: "Tôi đã có một lựa chọn rất tỉnh táo trong cuộc đời mình đó là chỉ tham gia vào cuộc sống của Britney với tư cách em gái của chị ấy, như một người dì của con trai chị ấy".

Ngôi sao 9x cũng phủ nhận thông tin cô lợi dụng và sống bằng tiền của chị gái. Jamie cho biết, cô bắt đầu làm việc từ khi còn nhỏ và đã tự trả các hóa đơn của mình từ năm 10 tuổi. Jamie Lynn Spears gia nhập làng giải trí với tư cách ca sĩ, diễn viên từ khi còn bé nhưng chính sự nổi tiếng quá mức của Britney đã khiến sự nghiệp của Jamie mờ nhạt.

Jamie Lynn và chồng đều lên tiếng ủng hộ Britney Spears sau phiên tòa chấn động ngày 23/6.

Cô từng tham gia các show truyền hình như Zoey 101, Just Jordan, Sweet Magnolias… và ra mắt một số sản phẩm âm nhạc nhưng chỉ được truyền thông và công chúng nhớ đến với cái tên "em gái của Britney Spears".

Nữ ca sĩ từng khiến công chúng choáng váng khi thừa nhận mang thai và sinh con năm 16 tuổi. Cũng thời điểm đó, Britney gặp các vấn đề tâm lý và phải nhập viện điều trị. Trong nhiều năm, chị em Britney và Jamie luôn xuất hiện với hình ảnh thân thiết và ủng hộ nhau trong cuộc sống.

Em gái ủng hộ Britney Spears giành lại tự do

Hiện tại, Jamie cũng đã có gia đình riêng và đám cưới vào năm 2014 của cô được chị gái chúc phúc. Chồng của Jamie - Jamie Watson đã lên tiếng ủng hộ Britney Spears tìm lại tự do ngay sau phiên tòa chấn động ngày 23/6.

"Mọi người trong gia đình đều yêu mến chị ấy và muốn những điều tốt nhất cho chị ấy. Ai lại không muốn như vậy chứ? Ai lại không ủng hộ Britney chứ?", anh viết.

Đầu năm 2021, khi The New York Times giới thiệu bộ phim tài liệu mang tên Framing Britney Spears, Jamie từng lên tiếng động viên những người có vấn đề tâm lý nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người xung quanh và khuyên cộng đồng nên nỗ lực hỗ trợ các bệnh nhân tâm thần.

Christina Aguilera - người bạn thân từ thời còn bé của Britney Spears cũng tin rằng: "Trái tim tôi hướng về Britney. Cô ấy xứng đáng với tình yêu đích thực và sự ủng hộ trên toàn thế giới".

Không chỉ em gái mà người bạn thân cũ của Britney Spears - nữ ca sĩ tóc vàng Christina Aguilera cũng vừa lên tiếng ủng hộ cô. Trên trang cá nhân, Christina Aguilera đăng tải hình ảnh chụp chung với Britney khi mới gia nhập làng giải trí và bày tỏ quan điểm: "Bị người thân im lặng, phớt lờ, bắt nạt hoặc từ chối giúp đỡ là điều khủng khiếp và suy sụp nhất, khiến cho tâm hồn con người bị tổn thương về tinh thần và cảm xúc. Mọi phụ nữ phải có quyền với cơ thể của chính mình, cũng như việc sinh sản, sự riêng tư, không gian riêng và hạnh phúc của họ".

Christina Aguilera chia sẻ, Britney Spears là một người phụ nữ nghị lực, từng làm việc chăm chỉ trong điều kiện và áp lực rất lớn, hoàn toàn xứng đáng nhận được sự tự do và sống hạnh phúc.

Christina Aguilera cũng gửi lời cầu chúc Britney Spears sớm được sống tự do: "Trái tim tôi hướng về Britney. Cô ấy xứng đáng với tình yêu đích thực và sự ủng hộ trên toàn thế giới".

Jamie Spears - cha ruột Britney Spears bực bội khi bị phóng viên chụp ảnh ngày 29/6.

Trong khi đó, Jamie Spears - cha ruột Britney Spears là người đang hứng chịu sự phản ứng mạnh mẽ nhất từ dư luận. Ông phải nhận những lời chỉ trích vì kiểm soát hà khắc cuộc sống, tài chính của con gái suốt 13 năm qua.

Ngày 29/6, ông Jamie Spears bị giới săn tin bắt gặp khi đang dừng xe đổ xăng ở một trạm nhiên liệu. Theo ghi nhận của Fox News, ông Jamie Spears đặc biệt khó chịu khi bị giới săn tin hướng vào và có biểu cảm không thoải mái.

Trước đó, đại diện pháp lý của ông Jamie Spears đã nói với giới truyền thông: "Ông ấy cảm thấy rất tiếc khi thấy con gái phải chịu quá nhiều khổ đau như vậy. Ông Spears nhớ con gái và yêu cô ấy rất nhiều". Những phát biểu từ phía ông Jamie khiến fan tức giận bởi họ cho rằng, ông hành động hoàn toàn đi ngược lại những lời tuyên bố.

Trên trang cá nhân, Britney Spears vừa có loạt động thái mới sau lời khai gây chấn động thế giới tại tòa án vào ngày 23/6. Nữ ca sĩ cũng chia sẻ hình ảnh cô đang say mê luyện tập trong phòng gym cùng bạn trai và dòng trạng thái gây chú ý: "Mental and physical health comes before anything at this point" (tạm dịch: Sức khỏe tinh thần và thể chất là điều cần nhất vào thời điểm này).

Mi Vân

Theo US Weekly