Khám phá nơi ở người Việt cổ trong di sản Tràng An

Nhằm tái hiện lại cuộc sống, sinh hoạt cộng đồng, văn hóa của người Việt cổ, tỉnh Ninh Bình đã phục dựng lại mô hình không gian văn hóa tiền sử tại đảo Khê Cốc.

Điểm du lịch hoàn toàn mới này chính thức mở cửa đón khách tham quan từ đầu năm 2024.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, việc tái hiện lại không gian sống của người tiền sử ở di sản thế giới Tràng An, tỉnh Ninh Bình mong muốn cung cấp đầy đủ các góc nhìn thực cảnh sinh động về cuộc sống của con người Việt cổ, hay cư dân Tràng An cổ trong quá khứ.

"Không gian sinh sống của cư dân Tràng An cổ được phục dựng lại dựa trên các di chỉ khảo cổ học khai quật tìm thấy ở di sản Tràng An. Đây là những minh chứng cho việc con người sinh sống, phát triển ở Tràng An từ hàng nghìn năm trước", ông Mạnh chia sẻ.

Việc tái hiện lại nơi sinh sống của người Việt cổ hàng nghìn năm trước không chỉ tạo điểm nhấn cho du khách khi đến tham quan di sản thế giới Tràng An mà còn gìn giữ và trao truyền di sản cho các thế hệ mai sau, lan tỏa sự tự hào về cội nguồn dân tộc.

Các căn nhà tộc trưởng, nhà ở của người dân, công cụ lao động, sinh hoạt cộng đồng... được phục dựng gần giống với nguyên bản, dựa theo nghiên cứu khảo cổ của các nhà khoa học Việt Nam và thế giới.

Du khách nước ngoài và Việt Nam thích thú chụp ảnh trong không gian tái hiện cuộc sống người Việt cổ.

Đến Khê Cốc, du khách được hòa mình vào không gian sinh sống của cư dân cổ đại. Hiểu rõ hơn về cách săn bắn, hái lượm, sử dụng lửa để nấu chín thức ăn... Bên cạnh đó, được nghe những câu chuyện lịch sử thú vị về vùng đất Tràng An cổ. Đó là từ khi xuất hiện con người, sống trên những hang cao xuống hang thấp, đến lúc rời hang dựng nhà lá để sinh tồn.

Tại không gian văn hóa đảo Khê Cốc, bên trong các chòi Tộc trưởng có những hiện vật gắn với đời sống của cư dân cổ được phục dựng. Ngoài ra tại hàng chục chiếc chòi là nơi sinh sống của các cư dân cổ cũng trưng bày các vật dụng sinh hoạt phục vụ đời sống hàng ngày của họ.

Không chỉ chiêm ngắm các hiện vật, du khách cũng được tận mắt chứng kiến các diễn viên đóng cư dân cổ, biểu diễn các nhạc cụ truyền thống có từ thời xa xưa với các điệu nhảy, múa đậm đà bản sắc dân tộc.

Việc tái hiện không gian văn hóa đảo Khê Cốc là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện hướng tới kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là "di sản kép".

Nơi đây đồng thời cũng là địa điểm để quảng bá hình ảnh, các giá trị nổi bật toàn cầu về cảnh quan, địa chất, địa mạo và văn hóa của di sản có một không hai ở Việt Nam và Đông Nam Á.