Bé trai 6 tuổi bị bạch tuộc khổng lồ quấn chặt khi đi thủy cung cùng mẹ

Sự việc xảy ra tại Thủy cung San Antonio (bang Texas, Mỹ) hôm 14/7, khi cậu bé Leo cùng mẹ là Britney Taryn đến đây tham quan.

Trong video chia sẻ trên TikTok, Britney kể con mình đã bị một con bạch tuộc Thái Bình Dương khổng lồ bám chặt vào tay khi đang tham quan ở khu vực trưng bày, có thể tương tác với động vật.

"Con tôi vốn rất bình tĩnh mỗi khi tiếp xúc với động vật. Nên khi thằng bé thò tay vào và nói "Mẹ ơi, nó không buông tay con" thì tôi biết có gì đó không ổn. Tôi đỡ con bước xuống bậc thềm, cố kéo tay con ra khỏi con bạch tuộc, nhưng con vật không buông. Nó bắt đầu bò ra khỏi bể, nửa thân đã trườn ra ngoài như thể muốn ăn thịt con tôi vậy", Britney kể.

Cánh tay của bé trai bị thương do xúc tu bạch tuộc để lại (Ảnh: NBC News).

Cánh tay của bé Leo hiện rõ những vết bầm tím đậm màu do xúc tu của bạch tuộc để lại. Britney cho biết đây không phải lần đầu hai mẹ con đến đây, thậm chí từng gặp con vật này trong những lần trước.

Đại diện Thủy cung San Antonio sau đó lên tiếng khẳng định "sự an toàn của khách, nhân viên và động vật là ưu tiên hàng đầu". Họ nhấn mạnh khu vực trưng bày bạch tuộc không phải bể tương tác, mà là "hồ nuôi dung tích hơn 1.000 gallon (khoảng 3.800l), được thiết kế với thành bể cao để đảm bảo an toàn cho cả người lẫn động vật".

Theo phía thủy cung, để chạm được vào bạch tuộc, người ta phải "nghiêng hẳn người qua thành bể và thò tay xuống khoảng 60cm". Vì thế, phía thủy cung cho rằng người mẹ "đã bế con vượt qua rào chắn, cho đứa bé thò tay vào bể mà không có sự giám sát của nhân viên".

Thủy cung nơi xảy ra sự cố (Ảnh: Mirror).

Phía thủy cung cũng cho rằng, con bạch tuộc không hề hung dữ hay có ý gây hại, mà chỉ thể hiện hành vi tò mò thường thấy là "chạm và giữ tay đứa bé một cách hiếu kỳ".

"Nhân viên đã kịp thời can thiệp, đưa đứa trẻ ra khỏi tình huống đó để đảm bảo an toàn", thông báo nêu.

Họ cũng cho biết con bạch tuộc vẫn khỏe mạnh, được chăm sóc tốt và chưa từng thể hiện hành vi gây nguy hiểm với khách hay nhân viên.

Tuy vậy, Britney bác bỏ hoàn toàn thông tin nói cô đã chủ động bế con qua rào chắn. "Đó là lời bịa đặt, mang tính vu khống", cô chia sẻ với truyền thông.

Britney cho biết không ai đề nghị hỗ trợ y tế cho con trai cô sau sự việc và cô cũng không được yêu cầu ký vào bất kỳ biên bản nào. Sau đó, cô đã gửi thư điện tử cho thủy cung để báo cáo sự việc, bày tỏ mối lo ngại về an toàn cho động vật và công chúng, nhưng không nhận được phản hồi.

"Khu vực này chưa từng có người trực bể. Khách đến tham quan thường tự do tiếp xúc với các loài động vật mà không được giám sát. Biển hướng dẫn duy nhất chỉ là bảng chỉ cách cho ăn. Lúc đó tôi đi cùng nhiều người lớn khác và tất cả có thể xác nhận điều này", Britney khẳng định.

Tổ chức Bảo vệ quyền lợi động vật (PETA) cũng đã lên tiếng sau vụ việc. Trong tuyên bố hôm 1/8, PETA gọi thủy cung San Antonio là "nơi bóc lột động vật tàn nhẫn" và cho rằng "những cuộc tiếp xúc như thế này sớm muộn cũng gây ra tai nạn".

"Việc buộc những loài vật nhút nhát như bạch tuộc phải tiếp xúc với một loạt bàn tay xâm phạm là hành vi phản tự nhiên, gây tổn thương cho chúng", PETA viết.

Tổ chức này cũng yêu cầu thủy cung thả con bạch tuộc trở về môi trường tự nhiên hoặc chuyển nó đến một nơi nó có thể sống yên bình.