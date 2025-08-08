Nhiều công nhân Công ty Toyoda nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Sáng 8/8, một lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên cho biết, sau khi nhận được thông tin công nhân của Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng - Chi nhánh Thái Bình (đóng ở Khu công nghiệp Tiền Hải), có biểu hiện bất thường về sức khỏe sau khi ăn cơm trưa, đơn vị đã cử cán bộ xuống để xác minh cụ thể.

Công nhân của Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng - Chi nhánh Thái Bình, được bác sỹ thăm khám (Ảnh: Tú Mai).

Hiện tại sức khỏe của những công nhân công ty này đã ổn định. Nhiều công nhân đã xuất viện.

Trước đó, trưa 7/8, 27 công nhân được Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng - Chi nhánh Thái Bình, có biểu hiện như đau bụng, nôn và đi ngoài, sau bữa ăn trưa tại nhà ăn của doanh nghiệp. Các công nhân này đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa Tiền Hải (xã Ái Quốc, tỉnh Hưng Yên) để thăm khám, điều trị ban đầu.

Các trường hợp đều có biểu hiện giống nhau như đau bụng, buồn nôn và đi ngoài. Qua khai thác nhanh, số công nhân xác nhận có dùng bữa cơm trưa tại nhà ăn của công ty gồm khẩu phần ăn có gà, cá, thịt lợn, canh dưa và cơm.

Khi ăn xong khoảng 1 giờ thì tất cả nhóm công nhân có biểu hiện bất thường như đã nêu.