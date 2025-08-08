Mỹ bổ sung chặt lệnh trừng phạt Iran

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (Ảnh: EPA).

Chính quyền Mỹ ngày 7/8 tiếp tục siết chặt hạn chế tài chính với Iran bằng việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 18 thực thể và tổ chức bị cáo buộc tham gia mạng lưới giúp Tehran tránh lệnh cấm vận và tạo nguồn thu.

Theo tuyên bố từ Bộ Tài chính Mỹ, trong số các đối tượng bị đưa vào danh sách trừng phạt có các ngân hàng và công ty công nghệ.

Trong thông cáo báo chí, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết bộ này sẽ "tiếp tục làm gián đoạn các kế hoạch tránh trừng phạt của Iran, ngăn chặn nguồn thu và làm suy yếu năng lực tài chính phục vụ các chương trình vũ khí của họ".

Các lệnh trừng phạt mới được ban hành chỉ vài tuần sau khi Iran và Israel xảy ra căng thẳng quân sự nghiêm trọng nhất kể từ năm 1988. Động thái mới của Washington có thể nằm trong chiến lược dài hạn nhằm gây sức ép với Iran về mặt tài chính và công nghệ.