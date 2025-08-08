Đến Đà Nẵng thuê máy ảnh rồi mang ra Hà Nội bán

Ngày 8/8, Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và áp giải đối tượng Lê Nguyễn Kỳ Vĩ (SN 1998, trú tại tỉnh Gia Lai) từ TPHCM về thành phố Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định, trong tháng 2, Vĩ đến thành phố Đà Nẵng để du lịch. Tại đây, do có nhu cầu chụp ảnh, trong 2 ngày 23-24/2, Vĩ thuê của anh Thành (trú tại thành phố Đà Nẵng) một máy ảnh hiệu Sony A7 mark III, một ống kính nhãn hiệu Sony 70-200 F2.8 GM, một ống kính nhãn hiệu Sony 85 GM F1.4 và đã thanh toán 4,5 triệu đồng tiền cọc cho anh Thành.

Đối tượng Vĩ tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Hai ngày sau, Vĩ xin thuê tiếp những tài sản trên để sử dụng và anh Thành đồng ý cho thuê thêm 3 ngày.

Lúc này Vĩ nảy sinh ý định chiếm đoạt số tài sản của anh Thành nên hết thời hạn thuê, Vĩ không trả tài sản cho anh Thành mà mang ra Hà Nội để sử dụng.

Sau đó do không có tiền tiêu xài nên Vĩ đã bán những tài sản trên cho một người không rõ lai lịch với giá 40 triệu đồng.

Vụ án đang được Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ.