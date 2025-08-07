Sự việc xảy ra hôm 5/8 trên đường phố thuộc khu Hell's Kitchen ở New York (Mỹ) khi một con ngựa kéo xe chở khách bất ngờ gục ngã và chết. Đó là con ngựa 15 tuổi có tên Lady, bắt đầu làm việc sau chưa đầy 2 tháng.

Khoảng 14h30 ngày 5/8, cảnh sát nhận được cuộc gọi khẩn cấp của nhân chứng thông báo về việc một con ngựa nằm bất động ở góc phố. Sau khi đưa về chuồng, con vật được xác nhận đã tử vong.

Cảnh sát cho biết không có dấu hiệu tội phạm trong vụ việc.

Ngựa kéo xe chở khách du lịch chết gục giữa phố đông người vì kiệt sức (Nguồn video: Fox 5).

Vụ việc xảy ra đúng 3 năm sau cái chết gây chú ý của Ryder - một con ngựa kéo xe chở khách du lịch bị kiệt sức và gục ngã gần quảng trường Thời Đại trong một ngày hè oi ả.

Dư luận thành phố tiếp tục cuộc tranh cãi gây chia rẽ kéo dài nhiều năm về việc có nên tiếp tục cho phép loại hình phương tiện này tồn tại ở New York hay không.

Cùng với đó, sự việc đã dấy lên làn sóng kêu gọi chấm dứt hoạt động xe ngựa kéo tại New York. Chiều 6/8, các nhà hoạt động vì quyền động vật và nghị sĩ đã tập trung trước khu chuồng nuôi gần Công viên Trung tâm (Central Park), nơi sinh sống của khoảng 90 con ngựa kéo xe để phản đối.

Con ngựa nằm gục ngã trên phố (Ảnh: News).

Họ cho biết, cái chết của con ngựa Lady một lần nữa cho thấy New York phải chấm dứt hoàn toàn nghề xe ngựa kéo chở khách du lịch. Các nhà vận động đang kêu gọi Hội đồng Thành phố thông qua “Luật Ryder”.

"Họ bắt những con ngựa làm việc tới chết", một trong những nhà hoạt động bảo vệ quyền động vật lên tiếng.

Nhiều người cũng đưa ra dẫn chứng về các thành phố lớn trên khắp thế giới như Chicago, Montreal, London, Paris, thậm chí cả San Antonio đều loại bỏ mô hình kinh doanh bị coi là lạc hậu này. Đó là lý do khiến phần lớn người dân New York muốn dẹp bỏ.

Bà Edita Birnkrant, Giám đốc tổ chức bảo vệ động vật, lên tiếng cáo buộc chính quyền thành phố và Nghiệp đoàn Lao động Vận tải (đại diện cho các lái xe ngựa) đã liên kết với nhau để "làm hại" khoảng 200 con ngựa đang kéo xe chở khách quanh Công viên Trung tâm.

Trong khi đó, cũng có ý kiến phản bác và cho rằng, những chú ngựa giúp làm đẹp thêm cho Công viên Trung tâm, tạo nên nét cổ kính đặc trưng của thành phố. Khu vực Công viên Trung tâm vốn được thiết kế để có sự góp mặt của ngựa.

"Xe ngựa kéo là một điểm thu hút khách du lịch tuyệt vời, đặc biệt với các gia đình. Nghề xe ngựa cũng góp phần giữ lại sợi dây kết nối giữa thiên nhiên và thành phố", bà Hansen nêu quan điểm.

Những cỗ xe ngựa kéo chở khách du lịch đã trở thành nét đặc trưng ở New York (Ảnh: People).

Sau cái chết bất ngờ của chú ngựa Lady, chủ nhân của con vật rất đau lòng. Nguyên nhân cái chết của nó đang được Đại học Cornell điều tra.

Ngành xe ngựa của thành phố hiện do Sở Y tế quản lý. Cơ quan này cho biết sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi, mở cuộc điều tra về cái chết của Lady và cho biết sẽ sớm công bố báo cáo sơ bộ.

Hiện mức giá đi xe ngựa tại New York là 72,2 USD (1,8 triệu đồng) cho 20 phút đầu tiên và 28,89 USD (760.000 đồng) cho mỗi 10 phút tiếp theo.

Bà Christina Hansen, người đại diện của ngành xe ngựa cho biết, chú ngựa Lady vừa hoàn thành 2 chuyến chở khách vào chiều 5/8. Con vật đang trên đường trở về chuồng thì bất ngờ gục ngã.

Trước đó, ngựa Lady được đưa tới thành phố vào tháng 6. Sau khi vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe cho thấy không có bệnh tật gì rõ rệt, nó mới làm việc khoảng 6 tuần.

Cũng theo bà Hansen, tuổi 15 được coi còn khá trẻ so với tuổi đời của một con ngựa. Do ngành xe ngựa chịu sự quản lý của nhiều cơ quan thành phố nên bà không cho rằng công việc kéo xe là nguyên nhân dẫn đến cái chết.

“Ngựa cũng giống như con người, đôi khi đột tử mà không rõ lý do”, bà nói.