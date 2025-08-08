Mỹ áp thuế đối với vàng thỏi loại 1kg

Mỹ áp thuế lên vàng nhập khẩu loại 1kg (Ảnh: Reuters).

Báo Financial Times ngày 7/8 dẫn một bức thư của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) cho biết, Mỹ đã áp thuế nhập khẩu đối với vàng thỏi nặng 1kg.

Bức thư đề ngày 31/7 nêu rõ vàng thỏi 1kg và loại 100 ounce sẽ được phân loại theo một mã hải quan thuộc diện áp thuế.

Động thái này có thể ảnh hưởng đến Thụy Sĩ, trung tâm tinh luyện và xuất khẩu vàng lớn nhất thế giới. Nhiều cơ sở tinh luyện vàng của Thụy Sĩ đã lập tức chịu tác động, với ít nhất 2 nhà máy được cho là đã dừng hoặc giảm tốc độ giao hàng sang thị trường Mỹ.

Đây là diễn biến mới nhất sau khi chính quyền Mỹ tuần trước công bố mức thuế 39% đối với hàng nhập khẩu từ Thụy Sĩ.

“Trước đây, giới kinh doanh tin rằng kim loại quý được tinh luyện lại tại Thụy Sĩ và xuất khẩu sang Mỹ có thể được miễn thuế. Tuy nhiên, việc phân loại mã hải quan cho các sản phẩm vàng khác nhau không phải lúc nào cũng rõ ràng”, ông Christoph Wild, Chủ tịch Hiệp hội Nhà sản xuất và Kinh doanh kim loại quý Thụy Sĩ, phát biểu với Financial Times.

Vàng là một trong những mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Thụy Sĩ sang Mỹ, với kim ngạch 61,5 tỷ USD trong 12 tháng tính đến tháng 6. Ở mức thuế 39%, khối lượng tương tự nay sẽ chịu thêm khoảng 24 tỷ USD tiền thuế.

Đầu năm nay, các nhà giao dịch đã đổ xô tích trữ vàng trước thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chính sách thuế đối ứng với các đối tác thương mại của Washington.

Việc tích trữ này từng gây thiếu hụt tạm thời tại London và đẩy khối lượng giao dịch vàng trên sàn Comex ở New York lên mức kỷ lục. Khi đó, nhiều người tin rằng thuế quan sẽ không áp dụng cho một số loại vàng thỏi lớn nhờ điều khoản miễn trừ.

Giá vàng đã tăng 27% kể từ cuối năm 2024, có thời điểm chạm mốc 3.500 USD/ounce. Mối lo lạm phát, nợ công gia tăng và đồng USD suy yếu tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào kim loại quý này.