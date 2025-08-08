Kho máu ở TPHCM giảm 2.700 túi, Giám đốc BV Truyền máu - Huyết học nói gì?

Giảm hàng nghìn túi máu tại kho dự trữ

Ngày 8/8, Sở Y tế TPHCM cho biết, cơ quan này vừa qua đã chủ trì một cuộc họp với sự tham gia của Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TPHCM và Hội Chữ thập đỏ TPHCM.

Cuộc họp này nhằm đánh giá tình hình tiếp nhận, cung ứng máu trong giai đoạn hệ thống y tế tỉnh Bình Dương (cũ) và Bà Rịa - Vũng tàu (cũ) sáp nhập vào hệ thống y tế TPHCM, cũng như thảo luận, thống nhất phương án phối hợp đảm bảo nguồn máu phục vụ cho các cơ sở điều trị đến hết năm 2025.

Theo báo cáo từ các đơn vị tiếp nhận máu, thời gian gần đây có hiện tượng sụt giảm lượng máu hiến tặng, làm ảnh hưởng đến khả năng dự trữ và cung cấp máu phục vụ cho công tác điều trị.

Nguồn máu dự trữ ở TPHCM đang có sự suy giảm (Ảnh: Hoàng Lê).

Phía Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TPHCM nhận định, nếu không có sự phối hợp chặt chẽ, tăng cường vận động hiến máu trong tháng 8 và các tháng tiếp theo, lượng máu tiếp nhận chỉ có thể đáp ứng 70–80% nhu cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Cụ thể, theo số liệu thống kê tiếp nhận và cấp phát máu trong tháng 7, lịch tiếp nhận dự kiến là 27.560 túi, nhưng thực tế tiếp nhận chỉ hơn 25.000 túi, giảm hơn 2.500 túi so với kế hoạch.

Trong khi đó, lượng máu cấp phát ra hơn 27.600 túi, dẫn đến hệ quả là kho dự trữ máu của TPHCM đang giảm dần từ 9.427 túi (vào 1/7) xuống còn 6.713 túi (vào ngày 31/7).

Trước thực tế này, Sở Y tế TPHCM chỉ đạo Bệnh viện Truyền máu - Huyết học chủ động rà soát, nắm bắt tình hình và xây dựng phương án hỗ trợ, sẵn sàng phối hợp với Trung tâm truyền máu của Bệnh viện Chợ Rẫy trong trường hợp cần thiết, để đảm bảo nguồn cung máu phục vụ cho toàn hệ thống y tế TPHCM.

Người dân đến Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TPHCM hiến máu (Ảnh: Hoàng Lê).

Sở Y tế cũng đề nghị UBND phường, xã, đặc khu khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện.

Đồng thời, tăng cường phối hợp Hội Chữ thập đỏ TPHCM đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động người dân tham gia hiến máu tình nguyện nhằm bổ sung kịp thời nguồn máu dự trữ máu từ nay đến cuối năm 2025, theo chỉ đạo của UBND TPHCM.

Giám đốc Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TPHCM nói gì?

Trao đổi với phóng viên Dân trí, TS.BS Phù Chí Dũng, Giám đốc Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TPHCM (nơi đặt Ngân hàng máu lớn nhất phía Nam) cho biết, đơn vị cung cấp máu cho hơn 160 cơ sở y tế ở TPHCM và một số tỉnh khác.

Hiện tại, Ngân hàng máu vẫn cung cấp đầy đủ các loại chế phẩm máu, đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh của các bệnh viện và người dân. Tuy nhiên, số lượng dự trữ của chế phẩm hồng cầu lắng được điều chế từ máu toàn phần thời gian qua có sự suy giảm.

Khu vực lưu trữ máu hiếm tại Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Theo bác sĩ Dũng, từ ngày 1/7 khi TPHCM cùng cả nước thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, nguồn máu tiếp nhận tại Bệnh viện không có nhiều thay đổi.

Nhưng nguồn máu từ Trung tâm Hiến máu Nhân đạo TPHCM (thuộc quản lý của Hội Chữ thập đỏ TPHCM) có sự biến động, khi nhiều tua lấy máu theo kế hoạch tại các quận, huyện cũ bị hủy, do không còn các Hội Chữ thập đỏ cấp quận, huyện.

Số lượng máu lấy từ nguồn này chiếm trên 50%, nên ít nhiều ảnh hưởng đến công tác vận động hiến máu.

Giám đốc Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TPHCM đề xuất Ban Vận động hiến máu cấp thành phố sớm được kiện toàn, các tua vận động hiến máu đã lên kế hoạch đăng ký trước đây được giữ nguyên, cũng như có kế hoạch cho 5 tháng cuối năm, để chỉ tiêu dự trữ nguồn máu trong năm được đảm bảo.

Lãnh đạo Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TPHCM hy vọng Ban Vận động hiến máu cấp thành phố sớm được kiện toàn (Ảnh minh họa: Hoàng Lê).

Ngoài ra, do 2 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương (cũ) đã sáp nhập vào TPHCM nên nguồn máu cần cung cấp, đặc biệt trong trường hợp cấp cứu cũng tăng lên.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học đã gửi văn bản lấy nhu cầu của các bệnh viện ở 2 khu vực nêu trên, để khẩn trương thực hiện kế hoạch đáp ứng số lượng chế phẩm máu cần thêm.