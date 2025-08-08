GIA22 - GIA by KITA được cấp sổ đỏ toàn khu, tung chính sách ưu đãi mới từ tháng 8

Cột mốc pháp lý, bảo chứng cho quyền sở hữu lâu dài

Việc phân khu biệt thự cao cấp GIA22 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất toàn khu (sổ đỏ) vào tháng 8 không chỉ đánh dấu một cột mốc pháp lý quan trọng mà còn khẳng định tính minh bạch, tiến độ đúng cam kết của KITA Group. Đây đồng thời là nền tảng để triển khai cấp sổ đỏ riêng từng căn biệt thự, dự kiến trong tháng 9 - một bước tiến giúp khách hàng yên tâm về quyền sở hữu.

Phân khu GIA22 - GIA by KITA đã được cấp sổ đỏ toàn khu (Ảnh: KITA Group).

Giữa xu hướng thị trường ngày càng đề cao yếu tố pháp lý, việc GIA22 sở hữu pháp lý minh bạch trở thành lợi thế không chỉ củng cố niềm tin cho người mua, mà còn gia tăng khả năng giao dịch, chuyển nhượng và khai thác tài sản trong dài hạn.

Theo đại diện KITA Group - đơn vị phát triển dự án, việc dần hoàn tất các thủ tục pháp lý thể hiện sự tuân thủ nghiêm túc các quy định về quy hoạch, xây dựng và nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng.

Trong bối cảnh các quy định được siết chặt và kiểm soát tín dụng thận trọng hơn với dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, những sản phẩm đã có sổ đỏ như GIA22 thường được đánh giá cao hơn về tính thanh khoản, khả năng tiếp cận vốn và triển vọng đầu tư bền vững. Pháp lý hoàn chỉnh cũng tạo điều kiện để khách hàng chủ động hơn trong giao dịch, sang nhượng, thế chấp hoặc khai thác kinh doanh - những yếu tố đang dần trở thành tiêu chí quan trọng trong quyết định sở hữu bất động sản hiện nay.

Chính sách tài chính “mở khóa” thị trường cao cấp

Cùng với dấu mốc pháp lý quan trọng, từ 1/8, GIA22 kích hoạt loạt chính sách bán hàng ưu việt, giúp khách hàng tối ưu tài chính khi sở hữu dòng biệt thự triệu đô giữa trung tâm mới của Hà Nội.

Cụ thể, khách hàng có thể nhận nhà hoàn thiện chỉ với 30% giá trị biệt thự. Phần còn lại được giãn tiến độ thanh toán lên đến 36 tháng, tạo điều kiện tối ưu dòng tiền cho khách hàng, đặc biệt là giới kinh doanh hoặc nhà đầu tư đang tái cấu trúc danh mục tài sản. Đây là một lợi thế lớn trong bối cảnh lãi suất vay vốn vẫn ở mức cao và nhiều nhà đầu tư có tâm lý giữ tiền mặt để đón cơ hội.

Khách hàng thanh toán sớm sẽ được hưởng mức chiết khấu lên đến 13% - được xem là “đòn bẩy kép”, vừa tiết kiệm chi phí, vừa gia tăng hiệu quả đầu tư dài hạn. Những chính sách ưu đãi này được đánh giá là cạnh tranh so với mặt bằng chung của phân khúc bất động sản hạng sang tại Hà Nội, nhất là là với dòng sản phẩm đã có sổ đỏ và bàn giao thực tế như GIA22.

Khách hàng có thể sở hữu biệt thự GIA22 ngay khi thanh toán từ 30% giá trị sản phẩm (Ảnh: KITA Group).

Không chỉ nổi bật về pháp lý và chính sách tài chính hấp dẫn, GIA22 còn ghi dấu bởi vị trí “trái tim” của khu đô thị quốc tế Ciputra, nơi kết nối thuận tiện các trục huyết mạch Võ Chí Công - cầu Nhật Tân - Phạm Văn Đồng, liền kề các tuyến vành đai, hệ thống đại sứ quán và các trụ sở bộ ngành.

Dự án được quy hoạch giới hạn chỉ 164 căn biệt thự mang phong cách Địa Trung Hải siêu sang với thiết kế 3 tầng nổi, 1 tầng hầm và 1 tầng tum. Sở hữu không gian sống xanh đa tầng hiếm có khi được ôm trọn bởi 3 công viên nội khu 12.000m², liền kề siêu công viên 65ha, tạo nên hệ sinh thái sống “trong xanh - ngoài sang” giữa lòng Thủ đô.

GIA22 còn được thừa hưởng trọn vẹn hệ tiện ích triệu đô từ tổ hợp CT5-6, nơi hội tụ tổ hợp thương mại dịch vụ đẳng cấp với hệ thống nhà hàng fine dining, trung tâm chăm sóc và trị liệu sức khỏe cao cấp, 6 bể bơi, tổ hợp gym và yoga cao cấp... cùng nhiều tiện ích xa hoa dành riêng cho cư dân như không gian lounge dành cho rượu vang, phòng chiếu phim riêng, phòng tập golf 3D... Tất cả được “đo ni đóng giày” cho giới mộ điệu bất động sản hàng hiệu, những người không chỉ tìm kiếm không gian sống xứng tầm, mà còn đề cao trải nghiệm sống mang tính cá nhân hóa.

Mỗi căn biệt thự tại đây không chỉ là chốn an cư đẳng cấp mà còn là tài sản đầu tư bền vững, đón đầu làn sóng dịch chuyển của giới tinh hoa và chuyên gia quốc tế về khu vực Tây Hồ Tây - Nhật Tân - Nội Bài.

GIA22 hội tụ đủ ba yếu tố trong đầu tư bất động sản: pháp lý minh bạch - ưu đãi hấp dẫn - vị trí chiến lược. Đây sẽ là thời điểm tối ưu để sở hữu tài sản giá trị thực với tiềm năng tăng trưởng trong vòng 3-5 năm tới.

Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và chính sách, liên hệ:

Website: https://giabykita.vn

Hotline: 1900 9336

Địa chỉ: Văn phòng bán hàng GIA by KITA, khu đô thị Ciputra, Hà Nội