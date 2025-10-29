Cá chết la liệt trong lũ, nhiều hộ dân đứng trước viễn cảnh trắng tay

Anh Lê Quang Huynh (SN 1990, trú tại thôn Hạ Lang, xã Đan Điền, thành phố Huế) đầu tư 12 lồng nuôi cá trắm trên sông Bồ. Anh Huynh thả giống từ đầu năm, đến nay đàn cá đạt trọng lượng 3-4kg/con, chờ thu hoạch.

Với anh Huynh và nhiều hộ dân ven sông Bồ, vụ cá này là nguồn thu nhập chính, thành quả của bao tháng ngày "dãi nắng dầm mưa". Thế nhưng mưa lũ ập về, nước sông dâng cao, chảy xiết khiến cá chết hàng loạt, viễn cảnh mất trắng hiện hữu trước mắt người nuôi cá lồng.

Anh Huynh buồn bã đứng bên bè cá trắm đang chết dần vì mưa lũ (Ảnh: Tiến Thành).

"Tôi đầu tư hơn 2 tỷ đồng để nuôi cá, nhưng giờ lũ về, cá bị sốc nước chết 40% rồi. Cứ đà này, chẳng mấy mà chết hết, lũ lớn gây ngập cả vùng, muốn bán để vớt vát cũng khó, thua lỗ nặng. Không chỉ tôi mà nhiều hộ khác cũng nguy cơ thiệt hại tiền tỷ, có người còn bị trôi mất cả lồng bè", anh Huynh buồn bã nói.

Cách lồng cá của anh Huynh không xa là bè nuôi của ông Hoàng Luyện (SN 1964, trú thôn Hạ Lang). Ông Luyện có 2 bè cá với hơn 1.000 con cá trắm đã đến kỳ thu hoạch.

So với nhiều hộ khác trong vùng, số lượng cá của ông Luyện không lớn, nhưng đó là toàn bộ cơ nghiệp mà vợ chồng ông vay mượn, dồn hết vốn liếng để gây dựng. Giờ đây, khi nước lũ dâng cao, ông Luyện chỉ biết lặng nhìn đàn cá yếu dần, đối mặt với nguy cơ mất trắng.

"Trời cho thấy mà không cho ăn rồi chú ơi, nhìn những con cá trắm 3-4kg chết ngửa bụng hết mà tiếc đứt ruột. Cá của tôi chết 1/3 rồi, cứ đà này tôi nguy cơ lỗ gần 200 triệu đồng. Tiền giống rồi thức ăn cho cá còn nợ chưa trả được", ông Luyện tâm sự.

Cá lồng của người dân chết do mưa lũ (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, dọc theo sông Bồ, cá trắm tại nhiều lồng bè đang trong tình trạng ngấp ngoải, bơi lập lờ trong dòng nước lũ. Người nuôi cho biết nguyên nhân cá chết là do nước lũ chảy về quá xiết, tạo áp lực khiến cá kiệt sức, đồng thời trong nước lũ có nhiều phù sa, làm cho lượng ôxy bị giảm.

Trước tình trạng cá chết do mưa lũ, bà con nuôi thủy sản đang cố gắng bán rẻ cho tiểu thương và người dân để giảm bớt thiệt hại.

Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Chủ tịch UBND xã Đan Điền, cho biết địa phương có khoảng 200 hộ dân nuôi cá với gần 400 lồng, bè nổi trên sông Bồ. Theo thống kê ban đầu của chính quyền xã Đan Điền, đến hiện tại xác định có 5 hộ thiệt hại rất nặng với khoảng 17 tấn cá.

Ông Tiến cho biết địa phương đang tích cực hỗ trợ bà con cứu đàn cá và tiếp tục thống kê các hộ chịu thiệt hại để có hướng hỗ trợ bà con phục hồi sản xuất sau mưa lũ.

Lồng bè nuôi cá trên sông Bồ của các hộ dân (Ảnh: Tiến Thành).

Mưa lũ những ngày qua cũng khiến nhiều thôn, xóm trên địa bàn xã Đan Điền bị ngập 0,3-1m, trọng điểm là các thôn Lai Chung, Cao Xá và Xuân Tùy.

Chính quyền xã Đan Điền đã di dời nhiều hộ dân vùng trũng thấp đến nơi an toàn, các lực lượng ứng trực 24/24h, triển khai các phương án hỗ trợ người dân khi cần thiết.