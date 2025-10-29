Người đàn ông cứu hai mẹ con bám cột điện giữa dòng nước lũ ở Huế

Cứu được hai mẹ con giữa dòng nước xiết ở Huế

Ngày 28/10, trong lúc di chuyển bằng xuồng sâu vào khu vực quanh Đại nội Huế bị ngập nặng, để hỗ trợ người dân, anh Phạm Hoài Phương - sống ở Thái Nguyên - cùng đồng đội nghe tiếng kêu cứu yếu ớt vọng ra giữa dòng nước.

“Anh em lập tức quay xuồng lại, tiến gần thì thấy hai mẹ con đang ôm chặt cột điện, tay cầm túi thuốc, người con lả đi vì lạnh”, anh Phương chia sẻ với Dân trí.

Lúc này anh Đào Kim Cương, đồng đội của anh Phương nhanh chóng điều khiển xuồng áp sát hai mẹ con, trong khi anh Phương vươn tay kéo người mẹ lên trước.

“Vừa kéo được mẹ lên thì người con lả đi, trôi nhẹ ra xa. Thấy vậy, tôi không nghĩ nhiều, vội lao xuống nước để kéo cháu. Nước sâu đến tận cằm, lạnh buốt, tôi cố đẩy cháu lên cao hơn để đồng đội đưa bé lên xuồng”, anh nhớ lại.

Anh Phương hỗ trợ đưa hai mẹ con lên xuồng sau nhiều giờ ngâm mình trong dòng nước lũ (Video: Nhân vật cung cấp).

Người đàn ông cho hay, khi mẹ con được đưa lên an toàn, cả hai đều run lập cập vì lạnh. Anh lấy thêm áo phao khoác vào cho họ để đảm bảo an toàn.

“Người tôi lúc ấy cũng lạnh cứng, run không kìm được. Nước lạnh đến mức chỉ ngâm một lát đã tê rần hết chân tay”, anh Phương nói.

Cảm nhận được cái lạnh của dòng nước lũ, anh Phương lo lắng những người đang ngâm trong dòng nước ngoài kia khó mà trụ được lâu, vội bàn với đồng đội tiếp tục đi sâu hơn để cứu thêm nhiều người nữa.

Sau khi cứu được hai mẹ con, đội của anh Phương tiếp tục đưa thêm khoảng 6 người ra khỏi vùng ngập. Trong đó có cụ bà hơn 60 tuổi bị kẹt lại trong nhà, cần đi chạy thận gấp.

“Chúng tôi đưa xuồng vào đón, chở ra đường khô cách đó khoảng 5-6 km để taxi đưa cụ đến bệnh viện”, người đàn ông chia sẻ.

Theo anh Phương, mưa lớn, nước tạt mạnh, nên đội của anh không dám đi nhanh, sợ sóng đập vào làm hỏng cửa nhà dân. Mọi người cố di chuyển chậm, từng chút một, đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Trong ngày 28/10, đội của anh Phương cứu được khoảng gần chục người. “Ai được kéo lên xuồng cũng run cầm cập, chỉ kịp nói lời cảm ơn. Có hộ bọn tôi tặng thêm hộp cá, hộp thịt để họ ăn tạm trong đêm, vì rét quá, ai nấy đều co ro, chẳng nói được gì nhiều”, anh chia sẻ.

Anh Phương và đồng đội thường xuyên đi cứu trợ các vùng lũ lụt ở miền trung (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Phương kể, khi nghe tin Huế bị lũ, nước ngập sâu gần nửa nhà, có chỗ gần chạm mái, nên cùng đồng đội vội lên đường vào hỗ trợ. Đội của anh nhận nhiệm vụ hỗ trợ khu vực phường Thuận Hòa cũ - nội thành Huế.

“Khi tới nơi không nghĩ nước lại cao thế, dòng chảy xiết, chỗ cao chỗ thấp, xuồng phải lách rất khéo mới đi được”, anh nói.

“Chừng nào bà con còn cần, chúng tôi vẫn ở lại”

Đội anh Phương khởi hành từ Thái Nguyên lúc 18h ngày 27/10, 7h hôm sau thì có mặt tại Huế.

“Chúng tôi hoạt động cứu hộ trong vùng lũ nhiều năm rồi, từ 2017 đến nay đi khắp Quảng Trị, Nghệ An... đến năm 2021 thì chính thức thành lập đội chuyên trách để ứng phó nhanh, chuyên nghiệp hơn”, anh Phương chia sẻ.

Đội gồm sáu người, ba xuồng máy, từng nhiều năm đi cứu trợ các vùng lũ miền Trung, nhưng đây là lần đầu tiên họ đến Huế.

Anh Phương cho biết, lần này đến Huế, ngoài việc đáp lại ân tình của đồng bào miền Trung khi Thái Nguyên gặp thiên tai, thì công tác cứu hộ, cứu trợ vùng lũ cũng đã trở thành hoạt động thường niên của đội mỗi khi có nơi xảy ra ngập lụt.

“Khi đặt chân đến trung tâm thành phố, nhìn đâu cũng thấy biển nước. Cả khu di tích cổ cũng chìm trong dòng lũ. Cảnh tượng thật xót xa, khác hẳn vẻ đẹp cổ kính tôi từng thấy khi đi du lịch ở đây”, anh nhớ lại.

Ngày đầu tiên, họ cứu trợ ở vùng Bắc Sơn, sau đó di chuyển vào nội thành hỗ trợ người dân mắc kẹt trong các ngôi nhà ngập sâu, ai nấy đều muốn nhanh chóng hỗ trợ được nhiều người dân nhất.

Người đàn ông chia sẻ, nhà riêng và hai nhà hàng của anh ở Thái Nguyên đều bị ngập nặng, thiệt hại lớn: "Một cái ngập sâu hơn 2m, tường đổ, đồ đạc trôi hết, ô tô hỏng phải bán xác”, anh nói. Dù vậy, người đàn ông này vẫn gác lại việc nhà để vào miền Trung cứu người.

“Nghĩ đến bà con trong vùng lũ còn khổ hơn nhiều, nên mình vẫn cố đi”, anh chia sẻ.

Nhiều hôm vì vội cứu trợ mà cả đội chỉ có thể ăn tạm mỳ tôm lấy sức (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau nhiều ngày dầm mình trong nước lũ, anh Phương và đồng đội vẫn chưa định ngày dừng.

“Chừng nào bà con còn cần, chúng tôi vẫn ở lại. Sáng nay, tôi lại di chuyển xuống Phong Điền, nơi đang bị cô lập, để hỗ trợ tiếp tế và đưa người ra khỏi vùng ngập”, anh nói.

Hình ảnh đội cứu hộ của anh Phương cứu người giữa lũ ở Huế được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều người gọi họ là “những người hùng giữa đời thường”.

Tuy nhiên, anh Phương khiêm tốn nói: “Anh em ở Thái Nguyên chẳng ai coi mình là anh hùng cả. Cứ nghe đâu cần là lại lên đường, cứu được người là mừng rồi, còn rét, mệt hay nước xiết thì cũng quen cả thôi”.