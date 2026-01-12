Tranh cãi cô gái mặc bikini chơi pickleball ở biển, chính chủ nói gì?

Tranh cãi mặc bikini chơi pickleball ở biển

Những ngày gần đây, mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh hình ảnh một cô gái mặc bikini chơi pickleball trên bãi biển. Trong đoạn video được đăng tải, cô gái diện áo tắm hai mảnh màu đỏ, tham gia chơi pickleball bên bờ biển.

Ở phần mở đầu video, cô gái chia sẻ: "Chơi pickleball ở thành phố thì quá bình thường rồi, lần này mình sẽ đánh pickleball ngoài bãi biển nhé".

Kèm theo đó, cô giới thiệu các vật dụng cần chuẩn bị khi chơi pickleball trên cát và bày tỏ quan điểm: "Bóng chuyền chơi ở biển được thì pickleball cũng vậy đúng không cả nhà".

Cô gái mặc áo tắm hai mảnh, chơi pickleball trên bãi biển (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo ghi nhận, đoạn clip do chính cô đăng tải trên tài khoản TikTok cá nhân có hơn 100.000 người theo dõi, nhanh chóng thu hút lượng lớn lượt xem, kéo theo nhiều luồng ý kiến khác nhau.

Trong đó, không ít ý kiến bày tỏ sự phản đối, cho rằng việc mặc bikini khi vận động thể thao ở không gian công cộng dễ gây chú ý, đặc biệt khi các động tác di chuyển mạnh có thể tạo ra những khoảnh khắc hớ hênh ngoài ý muốn.

Một số người cho rằng bikini phù hợp để chụp ảnh hoặc tắm biển, nhưng chưa phổ biến khi sử dụng cho các hoạt động thể thao vận động mạnh như pickleball, nên việc gặp phản ứng trái chiều là không tránh khỏi.

Nhiều bình luận thể hiện sự e ngại trước hình ảnh trong video, như: "Người mặc không ngại, người xem lại thấy ngại", "Trước đây xem video của cô này thấy rất năng lượng, nhưng hình ảnh lần này khiến tôi cảm thấy phản cảm thật"...

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, cô gái cho biết hoạt động chơi pickleball trên bãi biển diễn ra trong chuyến đi nghỉ cùng bạn bè, mang tính ngẫu hứng và không nhằm mục đích tạo sự chú ý trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cô thừa nhận không lường trước được hình ảnh sau đó lại gây ra nhiều tranh cãi.

Liên quan đến trang phục, cô gái cho biết lựa chọn bikini vì cho rằng đây là trang phục phổ biến tại bãi biển. Khi tham gia vận động, cô không nghĩ nhiều đến khả năng hình ảnh bị nhìn nhận theo chiều hướng tiêu cực.

"Tôi không biết mọi người đi tắm biển sẽ mặc gì, tôi nghĩ mình chỉ cần chọn đúng trang phục, mặc đúng nơi quy định là được. Ra biển mà mặc quần jean thì làm sao xuống bơi được. Tôi thì không ngại vì đa số tôi đi du lịch cùng gia đình ở các resort (khu nghỉ dưỡng) riêng biệt, nên luôn tự tin diện những bộ đồ mình yêu thích", cô gái chia sẻ.

Trước những ý kiến cho rằng trang phục gây phản cảm và chưa phù hợp, cô cho rằng mỗi người đều có quan điểm riêng.

"Yêu hay ghét cũng tùy vào góc nhìn và sở thích cá nhân. Từ nhỏ tôi đã được ba mẹ ủng hộ các sở thích của mình, nên mạng xã hội với tôi chỉ là nơi chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống", cô nói.

Cô gái này từng gây tranh cãi với trang phục khi chơi pickleball (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nên mặc gì khi chơi pickleball?

Trước những ý kiến trái chiều, nhiều người chơi pickleball cho rằng trang phục khi ra sân không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn liên quan đến tính an toàn và sự phù hợp với không gian chung.

Minh Anh (26 tuổi), người chơi pickleball tại một câu lạc bộ ở TPHCM, cho biết pickleball tại Việt Nam hiện nay chủ yếu được chơi ở các sân cố định, trong khu dân cư hoặc trung tâm thể thao. Theo Minh Anh, môn thể thao này đòi hỏi người chơi di chuyển nhiều, liên tục thay đổi hướng và lực đánh.

"Với tôi, pickleball là môn vận động khá mạnh nên khi ra sân, tôi ưu tiên những trang phục mang lại sự an toàn và thoải mái. Tôi nghĩ mặc bikini khi chơi thể thao dễ phát sinh những tình huống ngoài ý muốn, nên cá nhân tôi sẽ không lựa chọn trang phục như vậy khi chơi.

Ngoài ra, việc chơi pickleball trên bãi biển cũng chưa phổ biến, nên khi xuất hiện hình ảnh như vậy dễ gây chú ý và tạo ra nhiều cách hiểu khác nhau", Minh Anh nói.

Hoa khôi Phạm Thị Ngọc Ánh chọn mẫu áo polo trên sân pickleball (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Ở góc nhìn khác, Hoa khôi Hà Nội Phạm Thị Ngọc Ánh - người gắn bó với pickleball từ năm 2024 - cho rằng tiêu chí quan trọng nhất khi lựa chọn trang phục ra sân vẫn là sự lịch sự và thoải mái. Ngọc Ánh thường ưu tiên những thiết kế thể thao gọn gàng như áo polo có chất liệu thấm hút mồ hôi tốt, vừa thuận tiện cho vận động, vừa tạo cảm giác chỉn chu.

Theo người đẹp, với quần hoặc váy thể thao, độ dài vừa phải là yếu tố quan trọng, đặc biệt với nữ giới. "Váy thể thao có quần trong sẽ giúp người chơi di chuyển linh hoạt và an toàn hơn", Ngọc Ánh chia sẻ.

Là người yêu thích thời trang, Ngọc Ánh cho rằng người chơi có thể lựa chọn các gam màu sáng hoặc pastel để tạo cảm giác trẻ trung, năng động, song vẫn cần phối hợp hài hòa, tránh quá cầu kỳ.

"Chỉ cần phối màu tinh tế là đã đủ thể hiện cá tính, không nhất thiết phải gây chú ý bằng trang phục quá táo bạo", cô nói.

Diễn viên Phương Oanh chọn diện áo thể thao tay ngắn khi tham gia giải pickleball "Dân trí 20 năm - Rực rỡ ngày mới" (Ảnh: Mạnh Quân).

Từ góc nhìn cá nhân, Ngọc Ánh nhấn mạnh rằng để trang phục pickleball vừa đẹp, vừa tránh những tình huống gây tranh cãi, điều quan trọng nhất là hiểu rõ hoàn cảnh và mục đích sử dụng trang phục.

Pickleball là môn thể thao có nhiều chuyển động nhanh, cúi người và vươn tay, do đó trang phục cần vừa vặn, chắc chắn. Người chơi nên tránh những thiết kế quá ngắn, quá ôm hoặc chất liệu quá mỏng, váy thể thao cần có quần trong cố định để không bị xô lệch khi di chuyển, còn áo nên có độ che phủ phù hợp nhằm đảm bảo sự thoải mái và lịch sự trong suốt quá trình vận động.

"Khi mặc đúng trang phục, phù hợp với tính chất môn thể thao và không gian chơi, người mặc vẫn có thể đẹp và tự tin mà không cần phô trương", cô bày tỏ.

Á hậu Dương Anh Tú chọn trang phục kín đáo tại giải pickleball "Dân trí 20 năm - Rực rỡ ngày mới" (Ảnh: Mạnh Quân).

Từ góc nhìn của người gắn bó lâu năm với bộ môn này, chị Thanh Trang (SN 1987) - một trong những người tiên phong thành lập câu lạc bộ pickleball tại Cung Văn hóa Lao Động (TPHCM) - cho biết hiện nay môn thể thao này chưa có quy định khắt khe về trang phục.

Theo chị Trang, nhiều thương hiệu đã thiết kế trang phục dành cho nữ vận động viên theo hướng năng động, giúp người chơi vận động thoải mái và thể hiện tinh thần thể thao. Tuy nhiên, trên thực tế, cách lựa chọn trang phục của người chơi vẫn rất đa dạng.

"Có những người ra sân chú trọng trải nghiệm thể thao, nhưng cũng có trường hợp đặt nặng yếu tố hình ảnh. Cá nhân tôi đôi lúc cảm thấy chưa quen với một số trang phục quá táo bạo, dù hiểu rằng đó là lựa chọn và quyền cá nhân của mỗi người", chị Trang từng chia sẻ.