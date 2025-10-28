Mở cửa nhà khách miễn phí đón người dân, sinh viên ở Huế tránh lũ

Sáng 28/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Đại Phúc, Giám đốc Công ty Điện lực Huế, cho biết trước tình hình diễn biến mưa lũ phức tạp, cơ quan này đã quyết định mở cửa miễn phí nhà khách tại số 100 đường Nguyễn Huệ, thành phố Huế để người dân, sinh viên đến lưu trú.

"Nhà khách có 30 phòng, đầy đủ điện, nước. Cùng với đó, chúng tôi cũng mở cửa 11 địa điểm trụ sở khác tại các địa phương để người dân đến tránh lũ. Tại các địa điểm này, người dân có nơi sạc điện thoại và được dùng lương thực, nước uống miễn phí", ông Phúc chia sẻ.

Người dân, sinh viên đến nhà khách điện lực tránh lũ (Ảnh: Đại Phúc).

Cũng theo ông Phúc, công ty này đã chủ động ngừng cấp điện khoảng 202.000 khách hàng, tương đương gần 60% tổng số khách hàng, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong cơn lũ.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, nhiều cán bộ, nhân viên điện lực đã hỗ trợ người dân di tản, giúp các gia đình có trẻ nhỏ, người già và sinh viên thuê trọ thoát khỏi khu vực ngập lụt.

Nhân viên điện lực Huế hỗ trợ Trung tâm Y tế Thuận Hóa di chuyển vắc xin và thiết bị y tế lên cao (Ảnh: Đại Phúc).

Tại phường Thuận Hóa, ngành điện lực đã phối hợp cùng chính quyền địa phương và lực lượng chức năng hỗ trợ Trung tâm Y tế Thuận Hóa di chuyển vaccine và thiết bị y tế lên cao, đảm bảo an toàn cho vật tư, cơ sở.

Hiện, mực nước các sông ở Huế xuống 0,4m so với đỉnh lũ lúc 20h ngày 27/10 và đang rút chậm. Công ty Điện lực Huế đang theo dõi mực nước để khôi phục lại điện cho người dân.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế, trong khoảng thời gian ngày 15-27/10, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 đợt mưa lớn với tổng lượng mưa 520-1.050mm, riêng vùng núi thuộc lưu vực các hồ chứa có lượng mưa cao hơn 870-1.600mm.

Thành phố Huế ngập sâu (Ảnh: Vi Thảo).

Cơ quan chức năng dự báo, các ngày 28-30/10, thành phố Huế tiếp tục có mưa to, mưa rất to.

Trong 12 giờ tới, lũ các sông tiếp tục xuống chậm, sông Hương vẫn còn mức rất cao, trên báo động 3, sông Bồ dao động xấp xỉ báo động.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông tiếp tục xuống chậm, sông Hương xuống mức báo động 2-3, sông Bồ trên báo động 2-3.