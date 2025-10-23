Mở cửa khách sạn, biệt thự đón sinh viên, người dân tránh bão Fengshen
(Dân trí) - Chủ khách sạn và các căn biệt thự tại Huế tiếp tục mở cửa miễn phí đón sinh viên, người dân ở vùng ngập lụt, xung yếu đến tránh trú khi bão Fengshen (bão số 12) chuẩn bị đổ bộ.
Trước diễn biến bão Fengshen đang tiến vào đất liền và dự báo mưa lớn, bà Châu Thể Liễu Trang, chủ nhiều cơ sở lưu trú tại Huế, đã mở cửa miễn phí các khách sạn, biệt thự của mình để đón sinh viên, người dân từ các khu vực thấp trũng đến tránh trú.
Tối 22/10, bà Trang thông báo khách sạn Poetic Huế (24/26 Võ Thị Sáu, phường Thuận Hóa) cùng các biệt thự Cleopatra (35 Kinh Nhơn, phường Thủy Xuân) và Sunshine (13/77 Thai Dương, phường Thuận An) vẫn còn nhiều phòng trống, sẵn sàng tiếp nhận những người cần nơi trú ẩn an toàn.
Bà Trang ưu tiên hỗ trợ sinh viên, bà mẹ mang thai, trẻ em và những người đi làm về khuya gặp đường ngập sâu không thể về nhà.
Đây không phải lần đầu tiên bà Trang thực hiện nghĩa cử này. Trong các ngày 27-28/9, khi bão Bualoi gây ngập úng diện rộng tại Huế, bà cũng đã cung cấp chỗ ở và đồ ăn miễn phí tại khách sạn Poetic Huế cho người dân vùng thấp trũng.
Trong bốn năm trở lại đây, mỗi khi có mưa bão lớn gây lũ lụt, các cơ sở của bà Trang đều mở cửa miễn phí đón người dân. Ngày 1/10, bà đã được Chủ tịch UBND thành phố Huế trao tặng Bằng khen vì những đóng góp cao đẹp, tinh thần sẻ chia trong thiên tai.
Theo bà Liễu Trang, bà chỉ mong muốn góp phần giúp đỡ người dân vượt qua hoạn nạn và sự ghi nhận của lãnh đạo thành phố là nguồn động viên lớn để bà tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.
Cùng ngày, tại phường Dương Nỗ, thành phố Huế, lực lượng chức năng đã lập chốt chặn trên Quốc lộ 49B, cảnh báo người dân về đoạn đường ngập sâu nguy hiểm.
Cán bộ, chiến sĩ công an phường đã sử dụng xe tải chuyên dụng để chở miễn phí nhiều người và phương tiện qua đoạn ngập lụt, giúp họ trở về nhà an toàn giữa lúc nước lũ đang dâng cao.
Ông Võ Văn Thịnh, Chủ tịch UBND phường Dương Nỗ, cho biết chính quyền địa phương đã rà soát, thống kê các hộ dân cần sơ tán, di dời, đặc biệt là những trường hợp có bệnh nền, người già, trẻ em và phụ nữ mang thai sắp sinh.
Đến chiều cùng ngày, 8 thai phụ và 18 người dân mắc bệnh nền đã được đưa đến cơ sở y tế tại thành phố Huế để theo dõi.
Chiều 22/10, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung và Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định đã kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão Fengshen tại phường Thuận An, xã Khe Tre, những địa bàn xung yếu dễ xảy ra sạt lở.
Lãnh đạo thành phố yêu cầu chính quyền các địa phương rà soát lại phương án di dời người dân bị ảnh hưởng bởi xâm thực bờ biển và sạt lở đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ.
Các lực lượng quân sự, công an được chỉ đạo bám sát địa bàn, không chủ quan, lơ là, sẵn sàng các phương án cao nhất để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.