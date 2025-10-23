Mở cửa khách sạn, biệt thự đón sinh viên, người dân tránh bão Fengshen

Trước diễn biến bão Fengshen đang tiến vào đất liền và dự báo mưa lớn, bà Châu Thể Liễu Trang, chủ nhiều cơ sở lưu trú tại Huế, đã mở cửa miễn phí các khách sạn, biệt thự của mình để đón sinh viên, người dân từ các khu vực thấp trũng đến tránh trú.

Tối 22/10, bà Trang thông báo khách sạn Poetic Huế (24/26 Võ Thị Sáu, phường Thuận Hóa) cùng các biệt thự Cleopatra (35 Kinh Nhơn, phường Thủy Xuân) và Sunshine (13/77 Thai Dương, phường Thuận An) vẫn còn nhiều phòng trống, sẵn sàng tiếp nhận những người cần nơi trú ẩn an toàn.

Người dân ở khu vực ngập sâu tại phường Thuận An có thể liên hệ chủ khu biệt thự Sunshine ở đường Thai Dương để được hỗ trợ miễn phí (Ảnh: Vi Thảo).

Bà Trang ưu tiên hỗ trợ sinh viên, bà mẹ mang thai, trẻ em và những người đi làm về khuya gặp đường ngập sâu không thể về nhà.

Đây không phải lần đầu tiên bà Trang thực hiện nghĩa cử này. Trong các ngày 27-28/9, khi bão Bualoi gây ngập úng diện rộng tại Huế, bà cũng đã cung cấp chỗ ở và đồ ăn miễn phí tại khách sạn Poetic Huế cho người dân vùng thấp trũng.

Trong bốn năm trở lại đây, mỗi khi có mưa bão lớn gây lũ lụt, các cơ sở của bà Trang đều mở cửa miễn phí đón người dân. Ngày 1/10, bà đã được Chủ tịch UBND thành phố Huế trao tặng Bằng khen vì những đóng góp cao đẹp, tinh thần sẻ chia trong thiên tai.

Theo bà Liễu Trang, bà chỉ mong muốn góp phần giúp đỡ người dân vượt qua hoạn nạn và sự ghi nhận của lãnh đạo thành phố là nguồn động viên lớn để bà tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.

Lực lượng chức năng phường Dương Nỗ hỗ trợ người dân đi qua đoạn ngập lụt sâu trên Quốc lộ 49B (Ảnh: CA cung cấp).

Cùng ngày, tại phường Dương Nỗ, thành phố Huế, lực lượng chức năng đã lập chốt chặn trên Quốc lộ 49B, cảnh báo người dân về đoạn đường ngập sâu nguy hiểm.

Cán bộ, chiến sĩ công an phường đã sử dụng xe tải chuyên dụng để chở miễn phí nhiều người và phương tiện qua đoạn ngập lụt, giúp họ trở về nhà an toàn giữa lúc nước lũ đang dâng cao.

Ông Võ Văn Thịnh, Chủ tịch UBND phường Dương Nỗ, cho biết chính quyền địa phương đã rà soát, thống kê các hộ dân cần sơ tán, di dời, đặc biệt là những trường hợp có bệnh nền, người già, trẻ em và phụ nữ mang thai sắp sinh.

Đến chiều cùng ngày, 8 thai phụ và 18 người dân mắc bệnh nền đã được đưa đến cơ sở y tế tại thành phố Huế để theo dõi.