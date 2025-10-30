Đò chở đoàn đi cứu trợ bị chìm, 6 người rơi xuống vùng nước sâu

Chiều 30/10, thông tin từ Công an xã Quảng Điền, thành phố Huế, các lực lượng chức năng đã cứu hộ kịp thời nhóm người gặp nạn khi đi trao quà từ thiện tại vùng ngập lụt sâu.

Trước đó, vào lúc 12h30 cùng ngày, anh N.Đ.Q. (trú tại thôn Tráng Lực, xã Quảng Điền) cùng nhóm cứu trợ 6 người, tất cả đều mặc áo phao dùng đò máy chở 50 thùng mì tôm, 10 thùng sữa, 5 thùng nước suối đến vùng ngập lụt thuộc thôn Sơn Tùng, xã Đan Điền để hỗ trợ bà con.

Lực lượng chức năng cứu hộ, đưa đoàn thiện nguyện vào bờ an toàn (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi đến khu vực cánh đồng ở phía Nam trụ sở Công an xã Quảng Điền, đò máy không may bị lật và chìm, cả đoàn rơi xuống vùng nước ngập sâu.

Phát hiện sự việc, Công an xã Quảng Điền đã huy động 2 ca nô, 1 ghe nhôm ra hiện trường, kịp thời cứu vớt người, phương tiện và hàng cứu trợ.

Sau khi trục vớt, lực lượng chức năng tiếp tục giúp đoàn vận chuyển hàng đi cứu viện vùng bị cô lập.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà (Ảnh: Bộ đội biên phòng cung cấp).

Vào lúc 12h cùng ngày, tại tổ dân phố Hải Đông, phường Phong Quảng, thành phố Huế, xảy ra lốc xoáy làm tốc mái 4 nhà dân, trong đó một nhà bị tốc mái hoàn toàn.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Phong Hải (Bộ đội biên phòng thành phố Huế) thông tin, đơn vị đã cử 20 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.