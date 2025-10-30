Thường trực Ban Bí thư: Triển khai mọi biện pháp cứu hộ cứu nạn khi mưa lũ

Ngày 30/10, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đến kiểm tra thực tế, động viên các hộ dân bị cô lập tại thôn Trà Đõa, xã Thăng An. Thôn này có khoảng 17 hộ dân với 49 nhân khẩu đang chịu cảnh ngập lụt.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà và ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, động viên người dân cố gắng vượt qua khó khăn, sớm khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định cuộc sống.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà đến người dân vùng lũ xã Thăng An (Ảnh: Bình An).

Ông Trần Cẩm Tú yêu cầu lãnh đạo thành phố Đà Nẵng hỗ trợ các điều kiện tốt nhất cho người dân vùng thiên tai trong giai đoạn khó khăn này, nhất là phải đảm bảo lương thực, nhu yếu phẩm trong thời gian cô lập và hỗ trợ dân khắc phục hậu quả sau khi lũ rút.

Tại xã Duy Nghĩa, ông Trần Cẩm Tú kiểm tra tình hình sạt lở tại kè An Lương, nơi đây có hơn 1.000 người gồm các lực lượng đang gia cố bờ kè bị sạt lở nặng. Thường trực Ban Bí thư động viên các lực lượng nỗ lực vượt qua khó khăn, khắc phục tạm thời kè An Lương.

Tiếp đó, ông cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế và động viên một số hộ dân bị ngập lụt tại xã Duy Nghĩa.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm và động viên các lực lượng đang gia cố kè An Lương, xã Duy Nghĩa (Ảnh: Công Bính).

Chia sẻ với người dân, ông Trần Cẩm Tú cho biết trong những ngày qua, nhiều địa phương liên tiếp hứng chịu mưa lớn kéo dài, lũ dâng rất nhanh, sạt lở đất, ngập úng, giao thông chia cắt gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản. Thành phố Đà Nẵng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lời thăm hỏi ân cần, sự chia sẻ sâu sắc đến bà con nhân dân trước những thiệt hại, mất mát rất lớn này.

Ông cũng biểu dương những nỗ lực, sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt, kịp thời, tận tụy và trách nhiệm rất cao của hệ thống chính trị, của các ngành, địa phương, lực lượng ứng trực quân đội, công an, đặc biệt là bà con nhân dân trong việc phòng, chống, giảm nhẹ tác hại của thiên tai.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ, người dân không quản ngại nguy hiểm để sơ tán, giúp đỡ bà con; mang lương thực, thực phẩm, thuốc men đến từng khu vực, đến tận các hộ gia đình, đến từng điểm ngập sâu bị chia cắt.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà đến người dân bị ngập lũ xã Duy Nghĩa (Ảnh: Công Bính).

Ông Trần Cẩm Tú cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang, các cấp của thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Trung ương, tập trung cao độ khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai, mưa lũ với ưu tiên cao nhất cho nhiệm vụ cấp bách nhất, đó là cứu dân, đảm bảo tính an toàn tính mạng cho nhân dân là trên hết.

Theo ông, trước hết triển khai tất cả các biện pháp, phương tiện để tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn những người đang mất tích, di dời ngay các hộ ở vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở, tuyệt đối không để bất cứ người dân nào bị thiếu thốn, bị cô lập mà không có sự hỗ trợ kịp thời.

“Cần bảo đảm chỗ ở an toàn, nước sạch, thuốc men cung cấp, hỗ trợ kịp thời, đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân; chăm sóc đặc biệt cho những người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, đối tượng yếu thế dễ bị tổn thương đúng theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm”, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nói.