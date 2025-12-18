Samsung làm được điều này khi nghe gọi, iPhone thì chưa?

Trong quá trình sử dụng thực tế, Samsung được trang bị một tùy chọn hỗ trợ tập trung thu giọng nói khi nghe gọi, giúp hạn chế tiếng ồn xung quanh. Tính năng này đặc biệt hữu ích trong các tình huống môi trường nhiều tạp âm, nơi người bên kia thường khó nghe rõ nội dung cuộc gọi.

Dù đã xuất hiện từ lâu, tùy chọn này lại không được nhiều người dùng để ý. Trong khi đó, iPhone hiện vẫn chưa cung cấp một cách tiếp cận tương tự ngay trong thao tác gọi điện thông thường, khiến không ít người dùng đặt câu hỏi về sự khác biệt trong trải nghiệm giữa hai hệ máy.

Video dưới đây sẽ minh họa rõ hơn cách Samsung xử lý tiếng ồn khi nghe gọi và vì sao tính năng này được đánh giá cao trong những cuộc trò chuyện quan trọng.