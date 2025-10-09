iPhone 17 Pro làm được điều mà nhiều máy ảnh chuyên nghiệp “chào thua”

Apple trang bị cho iPhone 17 Pro định dạng quay video Open Gate, một tính năng thường chỉ xuất hiện trên các máy quay điện ảnh chuyên dụng như ARRI Alexa.

Trong khi đó, nhiều mẫu máy ảnh cao cấp vẫn chưa hỗ trợ công nghệ này, kể cả những dòng cảm biến lớn như Sony.

Thay vì chỉ sử dụng một phần cảm biến như cách quay truyền thống, Open Gate khai thác toàn bộ bề mặt cảm biến để ghi hình. Video đầu ra có độ phân giải tối đa, dễ dàng xử lý hậu kỳ và tương thích với nhiều nền tảng khác nhau.