Hai tính năng “ẩn” thú vị trên Samsung One UI 8
(Dân trí) - Không chỉ mượt mà hơn, One UI 8 còn được Samsung bổ sung những điểm mới khiến trải nghiệm hàng ngày trở nên thú vị.
Samsung tiếp tục mang đến bất ngờ cho người dùng với One UI 8. Không chỉ cải thiện độ mượt, phiên bản mới còn ẩn chứa hai tính năng siêu thú vị, hứa hẹn thay đổi thói quen sử dụng điện thoại hằng ngày.
Nhiều người cho rằng đây là những nâng cấp nhỏ nhưng tạo ra khác biệt lớn trong trải nghiệm, đặc biệt với ai thường xuyên đa nhiệm hoặc thích tùy biến giao diện.
Danh sách các thiết bị Galaxy S được cập nhật One UI 8
Các dòng Galaxy S từ S21 FE trở lên sẽ đủ điều kiện nhận One UI 8. Cụ thể: Galaxy S25 Series: S25, S25 Plus, S25 Ultra, S25 EdgeGalaxy S24 Series: S24, S24 Plus, S24 Ultra, S24 FEGalaxy S23 Series: S23, S23 Plus, S23 Ultra, S23 FEGalaxy S22 Series: S22, S22 Plus, S22 UltraGalaxy S21 FE.
Đối với người dùng Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra và Galaxy S21 FE, One UI 8 (Android 16) sẽ là bản nâng cấp hệ điều hành lớn cuối cùng.