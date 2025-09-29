Biến smartphone thành công cụ định vị chỉ với vài thao tác đơn giản

Chỉ cần thiết lập trong ứng dụng, người dùng có thể chia sẻ vị trí của mình và xem được vị trí của người khác tức thì, hoàn toàn miễn phí. Công cụ này không giới hạn ở một người mà cho phép mở rộng kết nối với nhiều tài khoản cùng lúc.

Việc nắm được vị trí di chuyển của bạn bè, người thân hay đối tượng được chia sẻ không chỉ mang lại sự tiện lợi mà còn hỗ trợ trong nhiều tình huống đời sống hằng ngày, từ gặp gỡ, đưa đón đến bảo đảm an toàn.