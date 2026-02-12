Những điện thoại “giá mềm” đáng cân nhắc trong dịp Tết Bính Ngọ

Xiaomi Redmi 15 - Giá tham khảo: 3,99 triệu đồng

Trong tầm giá dưới 4 triệu đồng, đây là một trong những smartphone có cấu hình nổi bật nhất. Máy sở hữu màn hình 6,9 inch độ phân giải Full HD+, tần số quét 144Hz. Sức mạnh đến từ chip Snapdragon 685 của Qualcomm, đi kèm RAM 6GB, bộ nhớ 128GB và hỗ trợ mở rộng qua thẻ nhớ ngoài. Camera chính phía sau có độ phân giải 50 megapixel.

Thiết bị còn gây ấn tượng với viên pin 7.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 33W, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng dài ngày.

Điểm hạn chế là máy chỉ hỗ trợ 4G, chưa tương thích mạng 5G.

Ngoài phiên bản RAM 6GB, người dùng có thể chọn bản RAM 8GB với các thông số còn lại giữ nguyên, giá tham khảo 4,39 triệu đồng.

Honor X7c - Giá tham khảo: 4,19 triệu đồng

Honor X7c ghi điểm với RAM 8GB, bộ nhớ 256GB và hỗ trợ thẻ nhớ ngoài. Máy dùng chip Snapdragon 685 của Qualcomm, mặt sau là cụm camera kép với cảm biến chính 108 megapixel.

Thiết bị trang bị pin 6.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 35W, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cả ngày.

Điểm hạn chế nằm ở màn hình 6,77 inch chỉ dừng ở độ phân giải HD+. Bù lại, tần số quét 120Hz vẫn mang đến trải nghiệm hiển thị mượt mà.

Samsung Galaxy A16 - Giá tham khảo 4,7 triệu đồng

Dù thuộc phân khúc giá rẻ, Galaxy A16 vẫn tạo thiện cảm nhờ thiết kế mang dáng dấp dòng Galaxy S cao cấp. Máy có RAM 8GB, bộ nhớ 128GB và hỗ trợ thẻ nhớ ngoài tối đa 1TB.

Thiết bị trang bị màn hình 6,7 inch độ phân giải Full HD+, tần số quét 90Hz. Bên trong là chip MediaTek Helio G99, pin 5.000mAh và sạc 25W. Cụm ba camera phía sau có cảm biến chính 50 megapixel.

Ngoài bản 128GB, người dùng có thể chọn phiên bản bộ nhớ 256GB với giá tham khảo 5,19 triệu đồng.

OPPO A3x - Giá tham khảo 4,11 triệu đồng

Trong tầm giá khoảng 4 triệu đồng, OPPO A3x là lựa chọn đáng cân nhắc. Máy dùng chip Snapdragon 6s Gen 1 của Qualcomm, RAM 6GB, bộ nhớ 128GB và hỗ trợ thẻ nhớ ngoài.

Thiết bị trang bị pin 5.100mAh, sạc nhanh 45W, đồng thời có khả năng chống nước, chống bụi.

Điểm hạn chế nằm ở màn hình 6,67 inch chỉ đạt độ phân giải HD+ và tần số quét 90Hz. Camera chính phía sau cũng chỉ 8 megapixel, khá khiêm tốn so với mặt bằng chung hiện nay.

Motorola G06 POWER - Giá tham khảo: 3,29 triệu đồng

Nếu ưu tiên một mẫu điện thoại “giá mềm” nhưng pin lớn, Motorola G06 POWER là lựa chọn đáng chú ý. Máy sở hữu viên pin 7.000mAh, dù công suất sạc dừng ở mức 20W.

Trong tầm giá hơn 3 triệu đồng, cấu hình của thiết bị ở mức đủ dùng với màn hình 6,88 inch độ phân giải HD+, tần số quét 120Hz. Máy dùng chip MediaTek Helio G81 Extreme, RAM 4GB, bộ nhớ 128GB và hỗ trợ thẻ nhớ ngoài. Camera chính phía sau có độ phân giải 50 megapixel.

Mẫu máy này phù hợp với người dùng cần thời lượng pin dài và có thiện cảm với thương hiệu Motorola từng rất phổ biến tại Việt Nam.

vivo Y04 - Giá tham khảo 3,72 triệu đồng

Ở tầm giá dưới 4 triệu đồng, vivo Y04 là lựa chọn đáp ứng tốt nhu cầu cơ bản. Máy trang bị màn hình 6,74 inch, tần số quét 90Hz, dùng chip Unisoc T7225, RAM 6GB và bộ nhớ 128GB, hỗ trợ thẻ nhớ ngoài.

Cụm camera kép phía sau có cảm biến chính 13 megapixel. Thiết bị đi kèm pin 5.500mAh, nhưng công suất sạc chỉ 15W.

Điểm hạn chế nằm ở màn hình độ phân giải HD+ và hiệu năng không quá nổi bật.

Ngoài bản RAM 6GB, người dùng có thể chọn phiên bản RAM 4GB với giá tham khảo 3,33 triệu đồng.

Tecno Pova 7 - Giá tham khảo 4,99 triệu đồng

Trong nhóm smartphone dưới 5 triệu đồng, đây là một trong những mẫu có cấu hình nổi bật nhất. Máy sở hữu màn hình 6,78 inch độ phân giải Full HD+, tần số quét 120Hz, sử dụng chip MediaTek Helio G100 Ultimate, RAM 8GB và bộ nhớ 256GB, hỗ trợ thẻ nhớ ngoài. Cụm camera kép phía sau có cảm biến chính 108 megapixel.

Thiết bị còn gây ấn tượng với pin 7.000mAh, đi kèm sạc nhanh 45W.

Điểm hạn chế là máy chỉ hỗ trợ 4G, chưa tương thích mạng 5G.

realme C71 - Giá tham khảo: 4,21 triệu đồng

realme C71 sở hữu cấu hình ở mức vừa phải so với tầm giá, gồm màn hình 6,67 inch độ phân giải HD+, tần số quét 120Hz. Máy dùng chip Unisoc T7250, RAM 4GB, bộ nhớ 128GB và hỗ trợ thẻ nhớ ngoài. Camera chính phía sau có độ phân giải 50 megapixel.

Bù lại, thiết bị ghi điểm với pin 6.300mAh và sạc nhanh 45W, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng dài ngày. Đây là lựa chọn phù hợp cho người dùng tìm kiếm smartphone giá rẻ nhưng pin lớn.