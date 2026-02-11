iPhone 13 giảm giá dịp cận Tết Nguyên đán

Động thái giảm giá được các đại lý triển khai nhằm kích cầu doanh số dịp cận Tết Nguyên đán. Do đó, giá bán thiết bị có thể chênh lệch tùy thuộc vào chương trình ưu đãi tại mỗi hệ thống.

iPhone 13 giảm giá nhẹ so với tháng trước (Ảnh: Tech Advisor).

iPhone 13 hiện là mẫu iPhone chính hãng có giá bán rẻ nhất vẫn được Apple kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Tuy vậy, người dùng hiện chỉ còn duy nhất lựa chọn phiên bản bộ nhớ lưu trữ 128GB, cùng với đó là 2 tùy chọn màu sắc đen và trắng.

Thời gian qua, giá iPhone 13 và nhiều dòng sản phẩm iPhone đời cũ đã được điều chỉnh tăng. Theo chia sẻ từ một đại lý ủy quyền của Apple (AAR), nguồn cung hạn chế đi kèm với tỷ giá USD thay đổi đã khiến cho các nhà phân phối tăng giá nhập hàng.

Theo chia sẻ từ các đại lý, doanh số của iPhone 13 vẫn duy trì ổn định trong suốt nửa năm qua. Dự kiến, mẫu máy này sẽ đạt được mức tăng trưởng khoảng 20-30% doanh số trong giai đoạn cận Tết Nguyên đán.

Dù đã ra mắt từ năm 2021, iPhone 13 đến nay vẫn được người dùng ưa chuộng nhờ thương hiệu Apple và hiệu suất ổn định. Dòng sản phẩm này hiện đóng vai trò thay thế vị trí của iPhone 11 và iPhone 12 trước đây.

Trên thực tế, Apple đã "khai tử" dòng sản phẩm iPhone 13 từ tháng 9/2024 ngay sau khi hãng công bố thế hệ iPhone 16. Dù vậy, iPhone 13 vẫn được công ty tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh tại một số thị trường, trong đó có Việt Nam.

iPhone 13 hiện là chiếc iPhone chính hãng rẻ nhất tại Việt Nam (Ảnh: GSMArena).

Đây là chiến lược kinh doanh quen thuộc mà công ty đã áp dụng trong nhiều năm. Hãng sẽ điều chỉnh giá bán của một số sản phẩm đời cũ để mở rộng tệp khách hàng. Từ đó, người dùng cũng có thể dễ dàng tiếp cận hơn với các dòng thiết bị từ Apple.

Xét trong cùng phân khúc giá, iPhone 13 cạnh tranh trực tiếp với một số đối thủ Android như Honor 400, Xiaomi 15T, Samsung Galaxy A56, vivo V60 Lite hay OPPO Reno15 F.

"Con cưng" của Apple nổi bật nhờ thiết kế nhỏ gọn, camera chất lượng tốt và hiệu suất ổn định. Tuy vậy, các smartphone Android lại sở hữu nhiều lợi thế riêng về độ bền, màn hình lớn và đa dạng tính năng AI.