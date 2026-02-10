iPhone sắp có nâng cấp quan trọng

Trên phiên bản iOS 26, Apple đã mang đến giao diện Liquid Glass hoàn toàn mới cùng với hàng loạt thay đổi về tính năng. Tuy vậy, phiên bản hệ điều hành này đến nay vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Bản cập nhật iOS 27 hứa hẹn sẽ cải thiện hiệu suất và độ ổn định cho iPhone (Ảnh: Apple).

Theo Bloomberg, bản cập nhật iOS 27 mà Apple đang phát triển sẽ tập trung vào việc cải thiện hiệu suất, sửa lỗi và tinh chỉnh thiết kế. Bên cạnh đó, trợ lý ảo Siri cũng sẽ được nâng cấp với khả năng phản hồi linh hoạt và thông minh hơn trước.

Dự kiến, hệ điều hành iOS 27 sẽ được Apple công bố tại sự kiện WWDC 2026. Bản cập nhật này được kỳ vọng sẽ giúp iPhone hoạt động ổn định và mượt mà hơn so với hiện tại.

Trên phiên bản iOS 26.2.1 mới nhất, nhiều người dùng báo cáo thiết bị của họ gặp phải hàng loạt sự cố khác nhau sau khi cập nhật.

Một số vấn đề được người dùng phản ánh trên các diễn đàn bao gồm lỗi xác thực Face ID trong các ứng dụng của bên thứ ba, trung tâm điều khiển không phản hồi như mong đợi, dung lượng lưu trữ không ổn định, ứng dụng bị treo,...

Thậm chí, không ít ý kiến đánh giá phiên bản iOS 26.2.1 chỉ giống như một hệ điều hành thử nghiệm, thiếu sự ổn định và Apple quá vội vàng khi tung ra bản cập nhật này.

Theo báo cáo từ StatCounter, tính đến tháng 1, chỉ có khoảng 15-16% số lượng iPhone đang hoạt động trên toàn cầu được cài đặt hệ điều hành iOS 26. Ngược lại, hơn 60% số iPhone được tổng hợp vẫn đang sử dụng hệ điều hành iOS 18. Hai phiên bản iOS 18.7 và iOS 18.6 chiếm phần lớn các thiết bị đang hoạt động.

So với cùng kỳ năm ngoái, iOS 18 được cài đặt lên 63% thiết bị iPhone chỉ sau 4 tháng phát hành. Tỷ lệ này đối với phiên bản iOS 17 là 54%.