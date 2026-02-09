Trong khoảng một tháng trở lại đây, iPhone Air liên tục được các đại lý điều chỉnh giảm giá. Mức giá hiện tại đã giảm 1 triệu đồng so với tháng trước, và thấp hơn 7,2 triệu đồng so với giá niêm yết.

iPhone Air được biết đến là chiếc iPhone có thiết kế mỏng nhất từ trước đến nay mà Apple từng tạo ra (Ảnh: PhoneArena).

Mức giá của iPhone Air hiện chỉ tương đương với iPhone 17 phiên bản tiêu chuẩn, vốn được định vị ở phân khúc thấp hơn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện nhiều hệ thống cho biết doanh số của iPhone Air đã tăng trưởng mạnh sau khi giảm giá. Thậm chí, một số đại lý còn ghi nhận mức tăng trưởng gấp 2-3 lần trước đây.

iPhone Air được biết đến là chiếc iPhone có thiết kế mỏng nhất từ trước đến nay mà Apple từng tạo ra. Máy sử dụng khung titan nhẹ và bền. Apple cũng trang bị lớp phủ Ceramic Shield 2 giúp tăng khả năng chống trầy xước.

Tuy vậy, dòng sản phẩm này lại không nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng. iPhone Air đến nay cũng là mẫu iPhone giảm giá sâu nhất trong toàn bộ dải sản phẩm iPhone ra mắt trong năm 2025.

Trên thực tế, không chỉ riêng iPhone Air, ngay cả đối trọng trực tiếp là chiếc Samsung Galaxy S25 Edge cũng gặp khó khăn do không đáp ứng được thị hiếu của khách hàng.

Theo Nikkei Asia Review, Apple đã trao đổi với các đối tác trong chuỗi cung ứng để cắt giảm sản lượng iPhone Air từ mùa thu năm ngoái, đồng thời tăng cường đơn đặt hàng cho các mẫu điện thoại khác.

Josh Lowitz, một trong những chuyên gia phân tích tại CIRP, cho rằng phần lớn người dùng không quan tâm đến một chiếc điện thoại chỉ vì độ mỏng của nó.

Doanh số của iPhone Air tăng cao sau khi giảm giá (Ảnh: Wired).

Sự thờ ơ của người dùng đối với iPhone Air đặt ra câu hỏi lớn cho Apple trong việc phát triển sản phẩm. Trong nhiều năm qua, công ty đã đạt được thành công với dòng sản phẩm iPhone tiêu chuẩn, iPhone Pro và iPhone Pro Max.

Dù vậy, Apple lại gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một mẫu iPhone thứ tư thực sự thu hút người tiêu dùng. Trước đây, công ty đã loay hoay trong việc giới thiệu iPhone Mini, sau đó là iPhone Plus. Tất cả đều không đạt được thành công như kỳ vọng.

iPhone Air tiếp tục đi vào "vết xe đổ" của dòng sản phẩm Mini và Plus khi không được thị trường đón nhận. Đây được xem là một bài toán khó mà Apple vẫn chưa tìm được lời giải.