Nhiều khách sạn ở Hà Nội "vạ lây" sau vụ khách bị từ chối nhận phòng lúc 2h

Người dùng bức xúc, tràn vào đánh giá khách sạn 1 sao

Vụ việc cô gái đặt phòng 3 ngày và chuyển tiền 100% tại khách sạn Royal Hotel địa chỉ tại 19 Hàng Cháo (phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) , nhưng tới nhận phòng muộn và bị lễ tân từ chối, đang trở thành chủ đề nóng được cộng đồng bàn luận sôi nổi.

Quầy lễ tân của khách sạn (Ảnh: Agoda).

Bên dưới bài viết của phóng viên Dân trí nhận về nhiều ý kiến đóng góp của độc giả. Trong đó phần lớn người xem nhận định cần xử lý nghiêm khắc trường hợp xảy ra tại cơ sở kinh doanh lưu trú này, nhằm tránh tình trạng tương tự xảy ra.

Độc giả Minh Ngọc cho rằng, hành vi của khách sạn không khác gì lừa đảo bởi cùng một mặt hàng nhưng bán cùng lúc cho 2 người và thu tiền 2 lần.

Trong khi đó, độc giả Quang Anh nhận định, câu chuyện này thể hiện vấn đề lớn trong đạo đức kinh doanh và sự non yếu của quản lý. Vụ việc không chỉ phá sợi dây liên hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng, mà còn hủy hoại uy tín. Xây dựng thương hiệu và lòng tin với khách có giá trị lớn, lâu dài hơn số tiền mà doanh nghiệp định "ăn không" của khách.

Độc giả Anh Bằng nêu ý kiến, hành động nhân viên lễ tân yêu cầu cô gái rời khách sạn lúc 2h sáng còn thể hiện sự vô lương tâm, vô trách nhiệm. Hành vi này là điều không thể chấp nhận.

Khách sạn nhận lượng đánh giá 1 sao tăng vọt (Ảnh chụp từ màn hình).

Cũng vì những điều này, hiện trên nền tảng đánh giá của Google Maps tại địa chỉ của khách sạn nhận về hơn 33.000 lượt đánh giá với điểm số trung bình đạt 1 sao.

Cùng với đó, rất nhiều lời chỉ trích bày tỏ sự phẫn nộ của người dùng dành cho cơ sở kinh doanh. Không ít người cho rằng, dù nhân viên làm sai nghiệp vụ, nhưng chủ khách sạn phải là người chịu trách nhiệm cao nhất trong việc tuyển dụng, quản lý, đào tạo và hành xử đạo đức.

Nhiều cơ sở lưu trú tên gần giống "kêu oan" vì bị đánh giá nhầm

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, không ít cơ sở lưu trú tại Hà Nội có tên gần giống với khách sạn ở phố Hàng Cháo khổ sở vì bị cộng đồng mạng tràn vào đánh giá 1 sao.

Đại diện một khách sạn nằm ở Thanh Trì (Hà Nội) cho biết, từ chiều 10/11, ban đầu cơ sở lưu trú nhận vài đánh giá 1 sao trên Google Maps nên chưa kịp để ý.

Sau đó, lượng đánh giá tăng vọt với phần lớn đều là một sao, đánh tụt điểm của khách sạn dù trước đó có thời điểm cơ sở này đạt 4,9 trên 5 sao. Theo dõi thông tin trên báo chí và truyền thông, vị đại diện biết tới vụ việc xảy ra tại khách sạn có tên gọi tương tự nằm ở địa chỉ phố Hàng Cháo và khẳng định cơ sở của mình hoàn toàn vô can.

Hình ảnh chụp tại quầy lễ tân tại khách sạn giống tên ở Thanh Trì, Hà Nội cho thấy bên trong cơ sở này không giống địa chỉ tại 19 Hàng Cháo (Ảnh: Khách sạn cung cấp).

"Chỉ vì có tên gọi khá giống nhau, chúng tôi chịu chung cơn bão giận dữ của dư luận. Tới 20h30 ngày 11/11, điểm đánh giá trên nền tảng Google Maps của khách sạn tụt xuống 3,8 sao với rất nhiều bình luận tiêu cực", vị đại diện cho hay.

Để cố gắng giảm thiểu tối đa thiệt hại, cơ sở hiện đã đổi tên gọi sang tiếng Việt cho đỡ bị nhầm lẫn. Tuy nhiên trên các nền tảng mạng xã hội của khách sạn vẫn nhận không ít bình luận thiếu thiện cảm. Thậm chí có những tài khoản để lại lời nhắn với nội dung "thà đánh nhầm còn hơn bỏ sót".

Tương tự, quản lý một khách sạn nằm ở khu vực Long Biên cho biết không khỏi bất ngờ khi thấy lượng đánh giá trên Google Maps tăng đột biến. Trong đó phần lớn là số điểm 1 sao. Ban đầu người này không biết chuyện gì xảy ra. Hiện số điểm của khách sạn đạt 1,8/5 điểm, trong đó tình trạng 1 sao chiếm số lượng lớn.

"Việc bị đánh giá oan khiến công việc làm ăn của chúng tôi gặp nhiều ảnh hưởng", người đại diện nói.

Những khách sạn khác nằm tại Hàng Bông, Phủ Doãn, Nghi Tàm (phường Hồng Hà) cũng đang "chịu trận" vì tên gọi khá giống với nơi xảy ra vụ việc. Hiện một số cơ sở đã đổi tên khác trên Google Maps, thậm chí đổi sang tên tiếng Hàn Quốc để tránh bị đánh giá oan.

Trước đó, vị khách có tên Q. cho biết, thông qua ứng dụng, cô đã đặt phòng tại khách sạn ở khu vực thuộc phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội, trong thời gian 3 ngày từ 7/11 đến 9/11. Ứng dụng yêu cầu khách cần chuyển khoản 100% để giữ phòng.

Sau khi thanh toán xong, cô gái dự định sẽ tới Hà Nội đúng ngày hẹn. Tuy nhiên do xảy ra sự cố ngoài ý muốn, 2h sáng 9/11 vị khách mới tới khách sạn. Tại đây nhân viên quầy lễ tân đã từ chối để khách lấy phòng với lý do nữ du khách tới quá muộn.