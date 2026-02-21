8 cài đặt camera giúp iPhone chụp ảnh sắc nét hơn

Trên iPhone, chất lượng ảnh và video không chỉ phụ thuộc vào phần cứng mà còn liên quan trực tiếp đến các thiết lập trong mục Camera. Nếu một số tùy chọn quan trọng chưa được kích hoạt, thiết bị có thể không tận dụng hết khả năng ghi hình vốn có.

Chỉ với vài thao tác trong phần cài đặt, người dùng có thể nâng chất lượng quay video lên độ phân giải cao hơn, cải thiện độ mượt của chế độ quay chậm, tăng độ sắc nét cho chế độ điện ảnh, cũng như bật độ phân giải cao cho ảnh chụp thông thường.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh định dạng lưu trữ, giữ nguyên chế độ chụp quen thuộc và bật các đường lưới hỗ trợ bố cục cũng giúp quá trình chụp ảnh trở nên thuận tiện, chuyên nghiệp hơn.

Video dưới đây sẽ hướng dẫn từng bước để kiểm tra và điều chỉnh các cài đặt quan trọng, giúp camera iPhone phát huy tối đa chất lượng sẵn có.