Khám phá tính năng ẩn ở nút logo sau lưng iPhone

Đa số người dùng cho rằng logo phía sau iPhone chỉ mang tính nhận diện thương hiệu. Tuy nhiên, thiết bị này được tích hợp một tính năng cho phép biến mặt lưng thành khu vực thao tác nhanh.

Khi kích hoạt, người dùng có thể thực hiện nhiều lệnh tiện lợi mà không cần mở màn hình hay tìm trong cài đặt, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian sử dụng.

Tính năng này đặc biệt hữu ích trong các tình huống cần thao tác nhanh, nhưng lại chưa được nhiều người chú ý tới.

Video dưới đây sẽ hướng dẫn cách kích hoạt và sử dụng chi tiết tính năng thú vị này trên iPhone. Lưu ý, các dòng iPhone hỗ trợ: Từ iPhone 8 và iPhone SE (thế hệ 2, 3) trở về sau.