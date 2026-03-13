Cách khóa ứng dụng trên iPhone cực kỳ đơn giản, thao tác chỉ vài giây

Bảo mật thông tin cá nhân trên điện thoại ngày càng được người dùng quan tâm, đặc biệt khi nhiều ứng dụng chứa dữ liệu riêng tư như tin nhắn, mạng xã hội hay ngân hàng.

Thay vì phải cài đặt thêm ứng dụng hỗ trợ từ bên thứ ba, iPhone đã tích hợp sẵn một tính năng cho phép người dùng giới hạn quyền truy cập vào từng ứng dụng cụ thể.

Chỉ với vài thao tác thiết lập đơn giản trong phần cài đặt, người dùng có thể tăng thêm một lớp bảo vệ cho thiết bị, hạn chế người khác mở ứng dụng khi chưa được cho phép.

Video dưới đây hướng dẫn chi tiết cách thực hiện, giúp bạn bảo vệ quyền riêng tư một cách nhanh chóng và thuận tiện.