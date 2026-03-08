Mẹo bật im lặng iPhone nhưng vẫn không bỏ lỡ cuộc gọi quan trọng

Chế độ im lặng giúp người dùng hạn chế tiếng chuông làm gián đoạn công việc và sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, việc tắt hoàn toàn âm thanh thông báo cũng dễ khiến nhiều người bỏ lỡ các cuộc gọi quan trọng từ người thân, đối tác hoặc nhà tuyển dụng.

Thực tế, iPhone được trang bị một thiết lập cho phép ưu tiên cuộc gọi từ một số liên hệ nhất định, ngay cả khi thiết bị đang ở chế độ im lặng.

Chỉ cần điều chỉnh trong phần thông tin liên hệ, người dùng có thể đảm bảo những cuộc gọi cần thiết vẫn được thông báo kịp thời mà không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm chung.

Video dưới đây hướng dẫn chi tiết cách thiết lập tính năng hữu ích này trên iPhone.