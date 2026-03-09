Cách tắt tính năng Tầm với trên iPhone trong vài bước đơn giản

Trên iPhone, Tầm với là tính năng hỗ trợ người dùng thao tác thuận tiện hơn khi sử dụng điện thoại bằng một tay. Tuy nhiên, không ít người gặp tình huống màn hình tự trượt xuống ngoài ý muốn, gây gián đoạn trải nghiệm.

Thực tế, Apple cho phép người dùng chủ động bật hoặc tắt tính năng này tùy theo nhu cầu sử dụng.

Chỉ cần thay đổi một vài thiết lập trong phần cài đặt hệ thống, người dùng có thể hạn chế tình trạng kích hoạt nhầm khi sử dụng máy hằng ngày.

Video dưới đây hướng dẫn chi tiết cách tắt tính năng này trên iPhone.