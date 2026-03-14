Cách tắt hai tính năng trên hộp thư Gmail để bảo vệ sự riêng tư

Kể từ tháng 5/2023, Google bắt đầu triển khai các tính năng AI trên dịch vụ Gmail, Meet và Chat, hỗ trợ người dùng tốt hơn trong quá trình sử dụng email cũng như họp trực tuyến.

Với các tính năng AI này, người dùng có thể tóm tắt nội dung email và các chuỗi tin nhắn dài, hỏi đáp các thông tin từ nội dung email, giúp tự động soạn thảo email, gợi ý câu trả lời phù hợp cho các email được gửi đến, kiểm tra lỗi chính tả khi soạn email…

Tuy nhiên, Google cũng sẽ thu thập các thông tin cá nhân như thói quen hoạt động của người dùng, cách họ tương tác với các công cụ AI, thậm chí có thể truy cập nội dung email, tin nhắn, nội dung cuộc họp qua Meet… để huấn luyện các tính năng AI. Điều này giúp AI hiểu và đáp ứng được nhu cầu của người dùng tốt hơn, nhưng cũng sẽ khiến nhiều người cảm thấy lo ngại khi quyền riêng tư của mình bị xâm phạm.

Các tính năng AI trên các dịch vụ của Google đều được kích hoạt mặc định. Trong trường hợp muốn tắt đi các tính năng AI này để bảo vệ sự riêng tư và thông tin cá nhân, bạn đọc có thể thực hiện theo hướng dẫn dưới đây.

Hướng dẫn tắt tính năng theo dõi người dùng trên Gmail từ máy tính

Nếu đang sử dụng máy tính, bạn có thể thực hiện theo các bước sau để tắt tính năng AI trên hộp thư Gmail:

- Đầu tiên, truy cập vào trang web của Gmail và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

- Từ giao diện chính của hộp thư, bạn nhấn vào biểu tượng cài đặt (biểu tượng bánh răng) ở góc trên bên phải, chọn “Xem tất cả chế độ cài đặt” từ menu hiện ra.

- Tại giao diện hiện ra tiếp theo, bạn kéo xuống dưới và tìm mục “Bật các tính năng thông minh trong Gmail, Chat và Meet”, sau đó bỏ đánh dấu để tắt đi tính năng này.

Đây là tính năng mà khi được kích hoạt, các dịch vụ của Google như Gmail, Chat và Meet sẽ sử dụng nội dung và dữ liệu về hoạt động của người dùng trong các sản phẩm này để cung cấp các tính năng thông minh và cá nhân hóa trải nghiệm. Điều này tiềm ẩn nguy cơ các dữ liệu cá nhân và riêng tư của người dùng bị Google thu thập.

- Sau khi tắt đi tính năng thông minh kể trên, bạn nhấn tiếp vào nút “Quản lý chế độ cài đặt tính năng thông minh trong Workspace”, tắt đi hai tùy chọn “Các tính năng thông minh trong Google Workspace” và “Các tính năng thông minh trong các sản phẩm khác của Google”, sau đó nhấn nút “Lưu”.

Hướng dẫn tắt tính năng theo dõi người dùng từ ứng dụng Gmail trên smartphone

Để tắt tính năng AI trên hộp thư Gmail từ ứng dụng trên smartphone (iPhone và smartphone chạy Android), bạn thực hiện theo các bước sau:

- Kích hoạt ứng dụng Gmail trên smartphone. Từ giao diện chính của ứng dụng, nhấn vào biểu tượng cài đặt ở góc trên bên trái (biểu tượng 3 dấu gạch ngang), kéo xuống dưới và chọn “Cài đặt” từ menu hiện ra.

- Chọn một trong các tài khoản Gmail đã đăng nhập vào thiết bị từ danh sách tiếp theo. Từ giao diện hiện ra, kéo xuống dưới và bỏ tùy chọn tại mục “Các tính năng thông minh”.

Bạn nhấn tiếp vào mục “Các tính năng thông minh trong Google Workspace”, sau đó bỏ đi hai tùy chọn “Các tính năng thông minh trong Google Workspace” và “Các tính năng thông minh trong các sản phẩm khác của Google”.

Trên đây là cách thức để tắt các tính năng AI trên dịch vụ Gmail. Điều này sẽ giúp người dùng không phải lo lắng việc các dữ liệu và thông tin cá nhân của mình bị Google thu thập, nhưng đổi lại bạn cũng sẽ không thể sử dụng được các tính năng AI do Google cung cấp trên các dịch vụ này.

Tùy thuộc vào mục đích sử dụng và mức độ ưu tiên bảo vệ dữ liệu, bạn có thể tùy chọn tắt hoặc để lại các tính năng AI trên các dịch vụ của Google.