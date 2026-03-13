Giá chênh nhau 2 triệu đồng, nên chọn iPhone 17e hay iPhone 16e?

iPhone 17e chỉ là “bình cũ, rượu… cũ” của iPhone 16e

iPhone 17e hầu như không có sự thay đổi nào về thiết kế bên ngoài so với iPhone 16e, ngoại trừ việc có thêm tùy chọn màu hồng phai, thay vì chỉ có 2 màu đen và trắng để lựa chọn như trên phiên bản cũ.

iPhone 17e (phải) không có sự thay đổi nào trong thiết kế so với iPhone 16e (trái), ngoại trừ có thêm tùy chọn màu hồng phai (Ảnh: 36kr).

Nâng cấp trên iPhone 17e chủ yếu nằm ở cấu hình bên trong, với điểm nhấn là chip xử lý A19 thế hệ mới.

Bảng so sánh dưới đây sẽ cho bạn đọc nắm được sự nâng cấp tổng thể về cấu hình của iPhone 17e so với iPhone 16e:

Bảng so sánh cấu hình cho thấy iPhone 17e có ít sự nâng cấp so với iPhone 16e (Nhấn vào ảnh để xem cỡ lớn).

Đắt hơn 2 triệu đồng, iPhone 17e hơn gì 16e?

Dù không có sự thay đổi nào trong thiết kế và có mức giá đắt hơn 2 triệu đồng, iPhone 17e vẫn là sản phẩm đáng lựa chọn hơn so với phiên bản tiền nhiệm iPhone 16e. Dưới đây là những lý do giải thích cho điều này:

iPhone 17e được trang bị chip A19 mạnh mẽ hơn, modem 5G tiết kiệm năng lượng

Điểm nâng cấp giá trị nhất là con chip A19, cho hiệu suất xử lý tổng thể nhanh hơn từ 10 đến 20%, khả năng xử lý đồ họa nhanh hơn từ 20 đến 33% so với chip A18 trên iPhone 16e.

Con chip A19 chính là điểm nâng cấp ấn tượng nhất trên iPhone 17e (Ảnh: Getty).

Con chip này còn được tối ưu để tiết kiệm năng lượng hơn, giúp iPhone 17e có thời lượng sử dụng pin lâu hơn so với iPhone 16e dù 2 sản phẩm trang bị viên pin dung lượng bằng nhau.

iPhone 17e cũng chuyển sang sử dụng modem Apple C1X thế hệ mới, cho tốc độ kết nối mạng di động nhanh hơn gấp 2 lần và tiết kiệm năng lượng hơn 30% so với modem C1 trên iPhone 16e.

Bộ nhớ lưu trữ khởi điểm 256GB

Một nâng cấp đáng giá khác trên iPhone 17e là có bộ nhớ lưu trữ khởi điểm 256GB, thay vì chỉ 128GB như trên iPhone 16e. Điều này sẽ giúp người dùng có nhiều dung lượng để lưu trữ dữ liệu hơn, đặc biệt với những ai thường xuyên quay video và chụp ảnh.

Tính năng sạc không dây MagSafe và công suất sạc cao hơn

iPhone 16e hỗ trợ sạc không dây, nhưng không có hệ thống nam châm MagSafe như nhiều mẫu iPhone khác.

Điều này có nghĩa là người dùng vẫn có thể đặt máy lên đế sạc không dây để nạp pin, nhưng không thể dùng các phụ kiện sạc hít MagSafe như sạc nam châm hoặc pin dự phòng MagSafe.

Ngoài ra, iPhone 16e cũng chỉ hỗ trợ công suất sạc không dây khiêm tốn 7,5W.

iPhone 17e hỗ trợ tính năng MagSafe, cho phép sạc không dây và các phụ kiện hít bằng nam châm ở mặt lưng (Ảnh: Apple).

iPhone 17e đã khắc phục hoàn toàn những nhược điểm này khi trang bị công nghệ sạc không dây MagSafe, đồng thời nâng cấp công suất sạc không dây lên 15W.

Việc hỗ trợ tính năng MagSafe còn cho phép người dùng có thể sử dụng các phụ kiện hít vào mặt lưng của iPhone 17e, chẳng hạn như ví đựng thẻ.

iPhone 17e tăng độ bền màn hình

iPhone 17e được trang bị màn hình Ceramic Shield thế hệ thứ 2, tương tự như trên mặt gương của iPhone 16 và 17, giúp tăng khả năng chống trầy xước và chống rơi vỡ tốt hơn gấp 3 lần so với mặt gương Ceramic Shield thế hệ đầu tiên trên màn hình iPhone 16e.

iPhone 17e có thời gian hỗ trợ nâng cấp phần mềm lâu hơn

Các sản phẩm mới được ra mắt sau sẽ luôn có thời gian được Apple hỗ trợ để nâng cấp hệ điều hành cũng như các bản vá lỗi lâu hơn so với sản phẩm đời cũ, đây cũng là một ưu điểm của iPhone 17e so với iPhone 16e.

Nếu bạn đang phân vân giữa iPhone 17e và iPhone 16e, những phân tích trên có thể giúp bạn cân nhắc liệu có nên chi thêm khoảng 2 triệu đồng để "chốt" iPhone 17e hay không.