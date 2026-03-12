MacBook Neo là "cú sốc" với thị trường máy tính toàn cầu

Sự ra đời của MacBook Neo có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường laptop chạy Windows trên toàn cầu (Ảnh: Cnet).

Tại đại hội cổ đông, Giám đốc điều hành S.Y. Hsu của Asus đã bày tỏ sự bất ngờ và kinh ngạc trước việc Apple bán ra chiếc MacBook Neo với giá khởi điểm chỉ 599 USD.

“Mức giá khởi điểm 599 USD của MacBook Neo là một cú sốc với ngành công nghiệp máy tính nói chung và thị trường laptop chạy Windows nói riêng”, ông S.Y. Hsu bình luận.

Theo ông Hsu, chiến lược của Apple luôn nhắm đến các phân khúc cao cấp với sản phẩm có mức giá cao, điều này giúp các hãng sản xuất laptop chạy Windows không phải cạnh tranh với Apple ở phân khúc tầm trung.

Tuy nhiên, với việc MacBook Neo ra mắt, thị trường laptop tầm trung sẽ có thêm một đối thủ nặng ký và có thể khiến các hãng sản xuất laptop chạy Windows gặp vất vả để đối phó.

Ông S.Y. Hsu tiết lộ thêm, ngay cả khi MacBook Neo mới chỉ xuất hiện dưới dạng tin đồn, Asus và nhiều hãng sản xuất laptop chạy Windows đã phải thường xuyên thảo luận và tìm cách để cạnh tranh với chiếc laptop mới của Apple.

CEO của Asus tin rằng tất cả các hãng sản xuất máy tính, bao gồm cả hãng phần mềm Microsoft và hãng chip Intel lẫn AMD, đều sẽ coi MacBook Neo là một mối đe dọa thực sự. Sở dĩ có điều này vì MacBook Neo sử dụng chip A18 Pro do Apple tự phát triển, nghĩa là sản phẩm sẽ chiếm mất thị phần máy tính chạy Windows và sử dụng chip Intel hoặc AMD.

Dù vậy, ông Hsu cho rằng MacBook Neo vẫn là chiếc laptop kén người dùng vì bộ nhớ RAM khiêm tốn chỉ 8GB và người dùng không thể nâng cấp dung lượng RAM.

“Tôi tin rằng MacBook Neo là một thiết bị “tiêu thụ nội dung”, dùng để giải trí và học tập tương tự như iPad. Điều này khác với một chiếc máy tính xách tay phổ thông, vốn được thiết kế để xử lý các tác vụ đa nhiệm đòi hỏi khả năng tính toán cao hơn”, ông Hsu bình luận.

“Tác động của MacBook Neo đối với ngành công nghiệp PC lớn đến mức nào vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng. Tất nhiên, toàn bộ hệ sinh thái laptop chạy Windows sẽ tung ra các sản phẩm để cạnh tranh với Apple”, ông Hsu nói thêm.

Ngoài việc phải cạnh tranh với MacBook Neo “giá mềm”, các hãng máy tính còn phải đối mặt với tình trạng giá linh kiện tăng cao, đặc biệt giá bộ nhớ RAM và ổ cứng lưu trữ, bắt nguồn từ “cơn sốt” trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu. Điều này buộc các hãng sản xuất phải tăng giá bán laptop, góp phần làm giảm đi tính cạnh tranh trên sản phẩm của mình.

Các nhà phân tích thị trường dự đoán giá bộ nhớ máy tính sẽ tiếp tục tăng cao ít nhất đến năm 2027, thời điểm một số nhà máy sản xuất bộ nhớ mới đi vào hoạt động.