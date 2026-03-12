Giá iPhone 17e giảm tiền triệu ngay khi lên kệ tại Việt Nam

Cụ thể, tại một số đại lý, iPhone 17e phiên bản 256GB được chào bán với mức giá 17,5 triệu đồng, giảm 500.000 đồng so với giá niêm yết. Phiên bản 512GB cũng được điều chỉnh giảm 1 triệu đồng, còn 23,5 triệu đồng.

Các đại lý cho biết doanh số của iPhone 17e tăng trưởng tốt so với thế hệ tiền nhiệm (Ảnh: Thế Anh).

Thậm chí, khi tìm kiếm tại một số gian hàng chính hãng trên các sàn thương mại điện tử, người dùng còn có thể mua được iPhone 17e phiên bản 256GB với mức giá chưa tới 16 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện nhiều hệ thống bán lẻ lớn cho biết lượng khách hàng đặt mua iPhone 17e có sự tăng trưởng tốt so với phiên bản tiền nhiệm.

"Lượng khách hàng đặt cọc iPhone 17e tăng khoảng 10% so với iPhone 16e trong cùng thời điểm mở bán. Chúng tôi dự đoán doanh số iPhone 17e sẽ cải thiện so với iPhone 16e. Tuy nhiên, sức mua vẫn sẽ tập trung nhiều hơn ở các dòng iPhone chủ lực đang kinh doanh", ông Nguyễn Như Thành, Phó Giám đốc Ngành hàng Apple, tại hệ thống FPT Shop, cho biết.

Theo ghi nhận từ hệ thống Di Động Việt, phiên bản tiêu chuẩn 256GB chiếm đến 90% lựa chọn của khách hàng đăng ký.

"Việc Apple nâng cấp dung lượng tiêu chuẩn lên 256GB nhưng vẫn duy trì giá bán dưới 20 triệu đồng đã giúp iPhone 17e trở thành lựa chọn hợp lý cho nhóm khách hàng cần nâng cấp thiết bị với chi phí dễ tiếp cận", đại diện Di Động Việt nhận định.

So với thế hệ tiền nhiệm, iPhone 17e gần như không có thay đổi về ngoại hình. Máy vẫn giữ màn hình "tai thỏ", thay vì sử dụng thiết kế Dynamic Island như phần lớn iPhone hiện tại. Ngoài ra, thiết bị bổ sung thêm một lựa chọn màu sắc mới là màu hồng nhạt.

Phiên bản màu hồng trên iPhone 17e nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng nữ (Ảnh: Thế Anh).

"Thống kê ban đầu cho thấy lượng khách đặt trước iPhone 17e đang có tín hiệu tích cực hơn so với iPhone 16e trong cùng giai đoạn. Bên cạnh đó, màu sắc mới như Soft Pink cũng tạo điểm nhấn về thiết kế, góp phần thu hút thêm nhiều nhóm khách hàng, đặc biệt là người dùng nữ", đại diện truyền thông Hoàng Hà Mobile chia sẻ.

Xét trong phân khúc giá hiện tại, iPhone 17e cạnh tranh với nhiều smartphone Android thuộc phân khúc cận cao cấp như Samsung Galaxy S24 FE, Xiaomi 14T,... Ngoài ra, máy còn cạnh tranh với chính "gà nhà" là mẫu iPhone 15.

Ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện truyền thông hệ thống CellphoneS, cho rằng iPhone 17e sở hữu nhiều lợi thế riêng như hiệu suất mạnh mẽ giúp người dùng sử dụng ổn định nhiều năm.

"Tuy nhiên, sản phẩm cũng có một số nhược điểm như thiết kế không mới, không có Dynamic Island và chỉ trang bị một camera. Trong khi đó, nhiều smartphone Android cùng phân khúc giá đã tích hợp những trang bị mạnh mẽ hơn như màn hình 120Hz, nhiều camera và sạc nhanh hơn", ông Huy nói thêm.