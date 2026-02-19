Nghe nhạc hay mà không biết tên? Mẹo tìm lại cực dễ

Không ít người từng rơi vào tình huống nghe thấy một bài hát trong quán cà phê, trên xe hoặc trong một đoạn video nhưng không biết tên để tìm lại. Việc chỉ nhớ giai điệu mà không tra được thông tin khiến trải nghiệm bị gián đoạn.

Hiện nay, cả iPhone lẫn điện thoại Android đều được tích hợp công cụ nhận diện nhạc tự động. Chỉ với một thao tác đơn giản, thiết bị có thể “nghe” âm thanh xung quanh và nhanh chóng trả về tên bài hát, ca sĩ hoặc album liên quan.

Sau khi nhận diện, người dùng có thể mở trực tiếp bài hát trên các nền tảng nghe nhạc phổ biến, đồng thời xem lại lịch sử những lần tìm kiếm trước đó. Tính năng này hoạt động hiệu quả trong nhiều môi trường khác nhau, từ không gian quán cà phê, ngoài đường đến khi đang xem video trên mạng.

Video dưới đây sẽ hướng dẫn cách thiết lập và sử dụng tính năng nhận diện nhạc trên cả iPhone và Android, giúp bạn không bỏ lỡ những giai điệu yêu thích.