Tin mới nhất về iPhone màn hình gập

Nguồn tin này tiết lộ Samsung đã đàm phán được mức giá cao hơn đáng kể so với các hợp đồng bộ nhớ trước đây với Apple. Nguyên nhân đến từ tình trạng khan hiếm nguồn cung linh kiện bộ nhớ đang diễn ra trên toàn cầu.

Mô hình iPhone màn hình gập (Ảnh: Ice Universe).

Giá của một mô-đun RAM LPDDR5X 12GB (được trang bị trên iPhone Air và iPhone 17 Pro) đã tăng từ mức 30 USD vào đầu năm 2025 lên 70 USD trong năm nay.

Trong nhiều năm, Apple thường áp dụng chiến lược đa dạng hóa nguồn cung để tối ưu chi phí sản xuất. Tuy vậy, thời gian gần đây công ty ngày càng gia tăng sự phụ thuộc vào Samsung do giá linh kiện bộ nhớ tăng nhanh.

Theo MacRumors, Samsung Display ​​sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt tấm nền OLED cho chiếc iPhone gập đầu tiên vào tháng 5. Nhiều tin đồn khẳng định Apple đã giải quyết được gần như hoàn toàn vấn đề nếp gấp trên màn hình của thiết bị này.

Một tài khoản Weibo (với hơn 1,3 triệu lượt theo dõi) mới đây tiết lộ chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên sẽ có tên gọi iPhone Ultra. iPhone Ultra được cho là sẽ có giá bán khởi điểm từ 1.500 USD. Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất có thể được chào bán với mức giá 3.000 USD.

Trước đó, tài khoản Instant Digital từng tiết lộ hàng loạt chi tiết về thiết kế và tính năng của iPhone màn hình gập. Cụ thể, cụm phím điều chỉnh âm lượng sẽ không được đặt ở cạnh trái giống như nhiều mẫu iPhone tiêu chuẩn. Thay vào đó, những phím bấm này sẽ được di chuyển lên cạnh trên, giống với iPad mini.

Trong khi đó, phím nguồn tích hợp cảm biến Touch ID và phím Camera Control vẫn giữ nguyên vị trí ở cạnh phải.

iPhone màn hình gập có thể tên là iPhone Ultra (Ảnh: 9to5mac).

Nguyên nhân của cách bố trí phím bấm này là do bo mạch chủ nằm ở phía bên phải. Toàn bộ không gian bên trái sẽ được dành cho cấu trúc màn hình, pin và một số linh kiện khác.

Nguồn tin này cũng cho biết iPhone màn hình gập sẽ tích hợp cụm camera kép ở mặt lưng. Toàn bộ cụm camera, micro và đèn flash sẽ được bố trí nằm ngang ở phía màn hình bên phải.

Dự kiến, iPhone Ultra sẽ được trang bị cụm camera kép 48MP. Giới chuyên gia nhận định ống kính thứ hai nhiều khả năng là ống kính góc siêu rộng, thay vì ống kính telephoto, do những hạn chế về không gian bên trong thiết bị gập.