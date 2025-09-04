4 mẫu iPhone có thể bị khai tử khi iPhone 17 ra mắt

Vào ngày 9/9 tới đây, Apple sẽ chính thức tổ chức sự kiện "Awe Dropping" để giới thiệu loạt thiết bị mới, trong đó tâm điểm là dòng sản phẩm iPhone 17. Theo dự kiến, iPhone 17 sẽ có bốn phiên bản: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Thư mời sự kiện ra mắt iPhone 17 (Ảnh: Apple).

Song song với việc ra mắt sản phẩm mới, Apple cũng sẽ thực hiện chiến lược kinh doanh quen thuộc: khai tử một số thiết bị đời cũ. Động thái này nhằm "dọn dẹp" danh mục sản phẩm, kích cầu doanh số cho các mẫu máy mới và đã được Apple áp dụng thành công trong nhiều năm qua.

Các chuyên gia nhận định, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max nhiều khả năng sẽ nằm trong danh sách bị khai tử. Đây là điều đã từng xảy ra với các phiên bản Pro trước đó như iPhone 15 Pro, iPhone 14 Pro, iPhone 13 Pro và iPhone 12 Pro.

iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max có thể bị khai tử sau khi iPhone 17 ra mắt (Ảnh: PhoneArena).

Theo thông tin từ Tom’s Guide, Apple cũng sẽ ngừng kinh doanh iPhone 15 và iPhone 15 Plus. Trước đó, vào cuối tháng 2, hãng đã khai tử iPhone 14 và iPhone 14 Plus sau khi công bố iPhone 16e.

Tuy nhiên, việc một mẫu máy bị khai tử không có nghĩa là sản phẩm đó sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thị trường.

Ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện truyền thông CellphoneS, giải thích: "Có một số lý do khiến sản phẩm bị khai tử như cấu hình cũ hoặc phân khúc giá có thể bị ảnh hưởng đến nhau.

Trên trang web chính thức, Apple đã ngừng kinh doanh một số sản phẩm như iPhone 13, iPhone 14. Tuy vậy, những thiết bị này vẫn được phân phối thông qua các đại lý ủy quyền của hãng tại Việt Nam".

Động thái khai tử các thiết bị đời cũ giúp Apple "dọn dẹp" dải sản phẩm của hãng trên thị trường

Chiến lược khai tử sản phẩm cũ được đánh giá là phù hợp, giúp Apple "dọn dẹp" dải sản phẩm trên thị trường. Việc giữ lại quá nhiều mẫu máy có thể gây khó khăn cho người dùng trong việc lựa chọn.

Hơn nữa, nếu các mẫu máy cũ tiếp tục được bán ra với giá thấp hơn, chúng có thể trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với chính những chiếc iPhone mới ra mắt.

Ông Nguyễn Văn Giàu, đại diện hệ thống Di Động Mỹ, nhận định: "Apple liên tục làm điều này trong những năm gần đây. Thực tế chứng minh Apple đã đúng khi các sản phẩm của hãng được phân cấp một cách rõ ràng, giúp người dùng có thể chọn lựa tùy theo nhu cầu và khả năng tài chính".