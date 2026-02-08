Clip “cô gái liều lĩnh ngồi sát đường sắt để sống ảo” nổi bật tuần qua

Cô gái liều mạng ngồi sát đường sắt khi tàu đang đến để “sống ảo”

Chỉ vì một đoạn video “sống ảo”, cô gái đã liều lĩnh ngồi sát đường tàu để quay khoảnh khắc đoàn tàu đang chạy đến, khiến nhiều người chứng kiến phải rùng mình.

Khoảnh khắc cần thủ Đà Nẵng câu được cá thu nặng hơn 60kg

Một nam cần thủ trong lúc đi câu tại ghềnh đá ở bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) đã câu được một con cá thu ngàng, nặng tới 63kg và dài 1,7m. Người này phải vật lộn trong thời gian khá lâu mới có thể kéo được con cá lên bờ.

Cá thu ngàng, còn được gọi là cá thu hũ hay cá wahoo, là loài cá có kích thước lớn, phân bố chủ yếu ở các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới. Tại Việt Nam, loài cá này xuất hiện nhiều ở vùng biển miền Trung và Đông Nam Bộ.

Cá thu ngàng có thể đạt chiều dài lên tới 2,5m và nặng hơn 80kg.

Bé gái gặp nạn vì sự cẩu thả của người lớn

Bé gái tinh nghịch trèo lên xe đạp điện và vặn tay ga, mà không hay biết động cơ vẫn đang bật. Hậu quả, chiếc xe lao vọt đi khiến cả bé gái lẫn chiếc xe đều bị ngã.

Đoạn video là một lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh, cần phải để mắt đến trẻ nhỏ để tránh những tai nạn bất ngờ có thể xảy ra.

Bé gái 12 tuổi bị ngã khỏi cáp treo vì không hạ thanh chắn an toàn

Đoạn video khoảnh khắc gây sốc được một nhân chứng ghi lại tại khu trượt tuyết núi Mammoth (bang California, Mỹ), cho thấy một bé gái 12 tuổi bị treo lơ lửng trên cáp treo đưa du khách lên đỉnh núi.

Khi nghe thấy tiếng kêu cứu, các nhân viên của khu trượt tuyết đã sử dụng lưới và đệm để hứng bên dưới, nhưng cô bé đã bị tuột tay và rơi xuống từ trên cao trước khi quá trình chuẩn bị hoàn tất.

Cú ngã khiến bé gái 12 tuổi bị thương nhưng không quá nghiêm trọng.

Nguyên nhân của sự việc được xác định vì bé gái này đã không hạ thanh chắn an toàn khi đang ngồi trên cáp treo.

Hai tên cướp ngang nhiên đập cửa kính, trộm trang sức giữa ban ngày tại London

Đoạn video do một nhân chứng ghi lại tại một khu phố thuộc London Borough, thủ đô London (Anh), cho thấy hai tên cướp mặc áo khoác trùm mũ che kín đầu, liên tục dùng búa tạ đập mạnh vào lớp kính cường lực của một cửa tiệm trang sức.

Sau khi phá vỡ được lớp kính, hai tên cướp nhanh chóng vơ vét số trang sức trưng bày bên trong, bất chấp việc các nhân viên cửa tiệm tìm cách chống cự. Lấy được lượng lớn trang sức, chúng lập tức bỏ chạy khỏi hiện trường trước sự ngỡ ngàng của những người chứng kiến.

Sự việc xảy ra vào ban ngày, khi xung quanh có đông người qua lại, song không ai dám can thiệp để ngăn cản. Cảnh sát địa phương đang tiến hành điều tra vụ cướp táo tợn này.

Nhóm công nhân hốt hoảng bỏ chạy khi xảy ra lở đất kinh hoàng

Camera hành trình bên trong một chiếc xe tải đã ghi lại được khoảnh khắc một vụ lở đất kinh hoàng xảy ra tại mỏ khai thác niken ở tỉnh Bắc Maluku, Indonesia.

Đoạn video cho thấy khi nhóm công nhân đang làm việc đã cùng nhau bỏ chạy khi nhận thấy đất, đá xung quanh bị sụp xuống. Vụ sạt lở kéo theo một lượng lớn đất đá chôn vùi các phương tiện trong chớp mắt.

Vụ việc khiến 2 người thiệt mạng và một người bị mất tích.

Robot hình người của Boston Dynamics thể hiện kỹ năng xoay khớp 360 độ

Mẫu robot hình người có tên Atlas của Boston Dynamics, công ty robot có trụ sở tại bang Massachusetts (Mỹ) và thuộc sở hữu của tập đoàn Hyundai (Hàn Quốc), có khả năng xoay tất cả các khớp 360 độ. Điều này giúp robot có thể hoạt động linh hoạt và xoay xở dễ dàng hơn trong không gian hẹp.

Người đàn ông phản ứng cực nhanh, giúp thoát chết dưới bánh xe tải

Hình ảnh do camera giám sát ghi lại trên một tuyến đường ở tỉnh Chonburi (Thái Lan) cho thấy khoảnh khắc người đàn ông đi xe máy đã phải phanh gấp để tránh cặp đôi sang đường ẩu.

Tình huống phanh gấp khiến người đàn ông bị trượt ngã ra đường, cùng thời điểm một chiếc xe tải lao đến từ phía sau. Sau cú ngã, người đàn ông đã phản ứng cực nhanh, xoay người để tránh không bị chiếc xe tải cán qua đầu, giúp thoát chết trong gang tấc.

Khoảnh khắc máy bay nghiên cứu của NASA tóe lửa vì hạ cánh bằng bụng

Một máy bay nghiên cứu của NASA trong khi hạ cánh xuống sân bay Ellington (bang Texas, Mỹ) đã gặp sự cố kỹ thuật khiến càng đáp không thể hạ xuống được. Hậu quả, chiếc máy bay đã đáp đất bằng bụng, trượt dài trên đường băng khiến lửa phía dưới tóe lên.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt để giải cứu phi hành đoàn.

Sự việc khiến máy bay bị hư hại nhưng may mắn không có ai bị thương.

Tên cướp lập tức nhận quả báo ngay sau khi hành sự

Camera giám sát tại một trạm xăng ở tỉnh Satun (Thái Lan) đã ghi lại được khoảnh khắc tên cướp giật tiền trên tay của nhân viên bán xăng.

Sự việc xảy ra bất ngờ làm nhân viên trạm xăng không kịp xử lý, khiến tiền mặt bị rơi vãi xuống đất. Tên cướp sau đó vơ lấy số tiền này và lên xe máy bỏ chạy.

Ngay khi vừa lao ra đường, tên này đã va chạm với một người đi xe máy khác đang rẽ vào trạm xăng. Tình huống va chạm mạnh khiến tên cướp bị thương nặng ở chân và bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó, trong khi người còn lại may mắn chỉ bị thương nhẹ.