iPhone 17 sẽ không có khe cắm SIM

Theo MacRumors, Apple đã yêu cầu nhân viên tại các đại lý ủy quyền của hãng ở nhiều quốc gia thuộc khu vực châu Âu hoàn thành khóa đào tạo liên quan đến tính năng eSIM trên iPhone trước ngày 5/9.

iPhone 17 tại nhiều quốc gia sẽ không có khe cắm SIM (Ảnh: Apple Track).

Từ thế hệ iPhone 14, Apple đã loại bỏ khe cắm SIM vật lý đối với các thiết bị bán ra tại thị trường Mỹ. Đến nay, công ty vẫn chưa mở rộng thiết lập này ra thêm bất cứ quốc gia nào khác.

Nhiều khả năng, dòng sản phẩm iPhone 17 sẽ chứng kiến sự thay đổi khi Apple có thể loại bỏ khe SIM trên iPhone tại nhiều quốc gia hơn.

Theo kế hoạch, Apple sẽ tổ chức sự kiện "Awe Dropping" vào 0h ngày 10/9 (giờ Việt Nam) để giới thiệu thế hệ iPhone 17. Nhiều tin đồn cho biết công ty sẽ bắt đầu nhận đặt trước đơn hàng từ ngày 12/9. Những chiếc iPhone 17 đầu tiên sẽ được giao đến tay người dùng vào ngày 19/9.

Tương tự những năm trước, các thị trường mở bán sớm iPhone 17 sẽ bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản,... Năm nay, Việt Nam có thể cũng nằm trong danh sách những quốc gia mở bán iPhone 17 đợt đầu tiên.

Một báo cáo từ MacRumors cho biết Apple sẽ tăng giá 50 USD cho toàn bộ dòng sản phẩm iPhone 17. Động thái này nhằm bù đắp cho chi phí linh kiện đang liên tục tăng cao, cũng như các tác động từ chính sách thuế quan mới giữa Mỹ và Trung Quốc.

Hiện tại, dòng sản phẩm iPhone 16 có giá bán khởi điểm từ 799 USD, trong khi phiên bản iPhone 16 Pro Max có giá từ 1.199 USD. Nếu thông tin trên chính xác, iPhone 17 sẽ có giá từ 849 USD, phiên bản iPhone 17 Pro Max sẽ có giá 1.249 USD.

Mô hình 4 phiên bản màu sắc của iPhone 17 Pro (Ảnh: GSMArena).

Theo 9to5mac, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max sẽ cho phép người dùng có thể sử dụng thiết bị để sạc ngược không dây cho các sản phẩm khác. Điều này đồng nghĩa người dùng có thể sử dụng iPhone 17 Pro để sạc pin cho AirPods, Apple Watch hoặc thậm chí là một chiếc iPhone.

Trên thực tế, tính năng này đã xuất hiện từ lâu trên các mẫu điện thoại Android. Dù vậy, chưa có bất cứ mẫu iPhone nào hỗ trợ tính năng này dù tin đồn đã xuất hiện từ lâu.

Tính năng sạc ngược không dây nhiều khả năng sẽ chỉ được tích hợp trên bộ đôi iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Điều này nằm trong chiến lược của Apple nhằm phân cấp các dòng sản phẩm của hãng.