Chiếc iPhone giá rẻ chuẩn bị ra mắt

Tháng 2/2025, Apple đã giới thiệu chiếc iPhone 16e để thay thế cho dòng sản phẩm iPhone SE trong phân khúc giá phổ thông. Theo nhiều nguồn tin rò rỉ, phiên bản kế nhiệm của mẫu máy này chuẩn bị được công bố vào cuối tháng 2.

iPhone 17e sẽ không có thay đổi về thiết kế so với thế hệ tiền nhiệm (Ảnh: 9to5mac).

Các báo cáo cho biết iPhone 17e sẽ giữ nguyên thiết kế so với iPhone 16e. Nhiều khả năng, dòng sản phẩm này vẫn sử dụng thiết kế màn hình tai thỏ, thay vì thiết kế Dynamic Island như phần lớn phiên bản iPhone cao cấp hiện tại.

Nâng cấp quan trọng nhất trên iPhone 17e đến từ bộ xử lý A19. Con chip này hứa hẹn sẽ mang lại hiệu suất mạnh mẽ hơn, đồng thời cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng, từ đó kéo dài thời gian sử dụng pin.

Apple cũng được cho là sẽ trang bị modem C1X cho iPhone 17e, giúp mang đến kết nối 5G và LTE với tốc độ nhanh và ổn định hơn trước. Ngoài ra, modem C1X cũng có khả năng tiết kiệm năng lượng hơn.

Theo The Information, iPhone 17e có thể trang bị mặt lưng kính tích hợp sạc không dây từ tính. Điều đó đồng nghĩa sản phẩm sẽ hỗ trợ MagSafe và cả chuẩn sạc Qi2 tương tự iPhone 17.

Trang bị MagSafe là cải tiến lớn với những người nâng cấp từ iPhone SE hay iPhone 11. Những mẫu máy này hỗ trợ sạc không dây Qi nhưng không có nam châm cố định.

iPhone 17e nhiều khả năng vẫn hỗ trợ một camera sau với độ phân giải 48 MP. Về camera trước, dòng iPhone 17 sử dụng cảm biến vuông 18 MP mới, hỗ trợ Center Stage. Nhà phân tích Jeff Pu dự đoán cảm biến mới cũng sẽ xuất hiện trên iPhone 17e.