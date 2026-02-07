Hướng dẫn tạo bộ ảnh đầy nghệ thuật cho ngày Tết bằng AI

Tết Nguyên đán cận kề, nhiều người muốn lưu giữ khoảnh khắc bằng những bộ ảnh nghệ thuật với trang phục và bối cảnh ngày Tết, nhưng lại hạn chế về thời gian, kỹ năng chụp ảnh hoặc điều kiện chuẩn bị.

Trong trường hợp chưa tìm được trang phục hay không gian phù hợp, người dùng có thể tận dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo như ChatGPT và Gemini để tạo ra những bức ảnh mang sắc xuân theo phong cách cá nhân, chỉ với vài bước đơn giản.

Cách đính kèm ảnh chân dung để tạo ảnh bằng Gemini và ChatGPT

Gemini của Google và ChatGPT của OpenAI được đánh giá là những công cụ AI thông minh và được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Ngoài khả năng trả lời các câu hỏi, cung cấp thông tin… 2 công cụ AI này còn được đánh giá rất cao ở khả năng tạo ảnh theo yêu cầu và mô tả của người dùng.

Bạn có thể sử dụng đồng thời cả ChatGPT và Gemini để cùng tạo ảnh, sau đó có thể lựa ra hình ảnh ưng ý nhất.

Sử dụng công cụ Gemini

- Để sử dụng công cụ tạo ảnh trên Gemini, bạn truy cập vào https://gemini.google.com/app, nhấn vào nút “Đăng nhập” ở trên góc phải để đăng nhập vào tài khoản Gmail của mình.

Nếu tài khoản Gmail đã được đăng nhập sẵn trên trình duyệt web thì bạn có thể bỏ qua bước này.

- Từ giao diện của Gemini, nhấn vào biểu tượng dấu “+”, chọn “Tải tệp lên”, sau đó chọn hình ảnh chân dung của bản thân hoặc của người muốn tạo ra bộ ảnh ngày Tết. Bạn nên chọn bức ảnh chụp chân dung thẳng mặt để giúp Gemini có thể tạo ra bức ảnh ưng ý và giống thật nhất.

Nhấn vào phần “Công cụ” ở bên dưới, chọn “Tạo hình ảnh”. Sau đó, bạn dán một trong các câu lệnh ở dưới vào khung chat để bắt đầu quá trình tạo ảnh.

Sử dụng công cụ ChatGPT

- Để sử dụng công cụ tạo ảnh trên ChatGPT, bạn truy cập vào https://chatgpt.com/, nhấn vào nút “Đăng nhập” ở trên góc phải để đăng nhập vào tài khoản. Bạn có thể sử dụng tài khoản Gmail, Apple hoặc Microsoft để đăng nhập.

- Sau khi hoàn tất quá trình đăng nhập vào tài khoản, tại giao diện ChatGPT, bạn nhấn vào biểu tượng dấu "+", chọn "Thêm ảnh và tệp" tại menu hiện ra. Tại đây, bạn chọn và tải lên hình ảnh chân dung của chính mình hoặc của người mà bạn muốn tạo ra bộ ảnh Tết.

Bạn nên chọn bức ảnh chụp chân dung thẳng mặt để giúp ChatGPT có thể tạo ra bức ảnh ưng ý và giống thật nhất.

Sau khi đính kèm hình ảnh, bạn dán một trong những đoạn câu lệnh như dưới đây vào khung chat và nhấn nút Enter để bắt đầu tạo ảnh.

Những câu lệnh giúp tạo ảnh chụp phong cách ngày Tết cho phái nữ

Ảnh mặc áo dài cùng hoa đào và lồng đèn ngày Tết

Ảnh được tạo ra bởi công cụ AI Gemini (Ảnh: Gemini).

Ảnh được tạo ra bởi công cụ AI ChatGPT khi sử dụng cùng một câu lệnh (Ảnh: ChatGPT).

“Hãy tạo cho tôi hình ảnh khuôn mặt sao y như bản gốc. Cô gái mặc áo dài voan đỏ mỏng, đứng giữa không gian treo đèn lồng đỏ và hoa xuân, tay giơ nhẹ cành đào nhỏ. Ánh sáng nắng xuyên qua đèn lồng, flare nhẹ, glow mềm, bokeh lung linh. Tông màu đỏ - cam - vàng, phong cách cổ tích Tết, điện ảnh lãng mạn, cảm xúc hạnh phúc”.

Ảnh mặc áo dài, cầm bao lì xì chụp cùng hoa mai

Ảnh được tạo ra bởi Gemini (trên) và ChatGPT (dưới) (Ảnh: AI).

“Hãy tạo cho tôi hình ảnh khuôn mặt sao y như bản gốc. Cô gái mặc áo dài họa tiết truyền thống, đứng bên cây mai vàng nở rộ, tay cầm bao lì xì đỏ, nụ cười rạng rỡ. Background rèm đỏ, quạt giấy trang trí Tết phía sau. Ánh sáng đều, tông màu đỏ - vàng nổi bật, phong cách ảnh Tết thương mại cao cấp, sắc nét, tươi vui.”

Ảnh mặc áo dài dạo phố ngày Tết

2 bức ảnh được tạo ra từ cùng một câu lệnh bởi Gemini (trên) và ChatGPT (dưới) (Ảnh: AI).

“Hãy tạo cho tôi hình ảnh khuôn mặt sao y như bản gốc. Cô gái mặc áo dài đỏ, đứng tạo dáng hơi cúi người, ánh mắt nhìn về phía máy ảnh, tóc xoăn nhẹ. Bối cảnh gian hàng Tết truyền thống với đèn lồng đỏ treo cao. Ánh sáng ngược dịu, rim light bao quanh mái tóc, hậu cảnh mờ sâu, màu phim cổ điển, cảm xúc dịu dàng, ảnh điện ảnh chân thực.”

Chụp ảnh áo dài tại chợ hoa Tết

Ảnh tạo bởi Gemini (trên) đã có sự khác biệt so với ảnh tạo bởi ChatGPT (dưới) (Ảnh: AI).

“Hãy tạo cho tôi hình ảnh khuôn mặt sao y như bản gốc. Chân dung ngoài trời cực kỳ chân thực tại chợ hoa Tết Việt Nam. Một phụ nữ trẻ người Việt Nam với làn da trắng sáng, trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên, mỉm cười để lộ hàm răng, góc chụp nghiêng ba phần tư hướng về bên phải.

Tóc búi thấp gọn gàng với vài sợi tóc mềm mại bay bồng bềnh, đeo khuyên tai nhỏ. Cô mặc áo dài truyền thống Việt Nam bằng lụa gấm màu hồng tím rực rỡ với độ bóng nhẹ, kết hợp với quần áo dài màu trắng. Một chiếc dây chuyền ngọc trai dài hai vòng buông xuống ngực.

Cô cầm một cành hoa đào nhỏ trong tay trái: những cành nhỏ màu nâu với vài bông hoa màu hồng nhạt và những chồi lá xanh tươi. Cô đứng cạnh những bụi hoa đỏ rực rỡ trong những chậu đất nung lớn ở phía bên phải khung hình; một lối đi với nhiều chậu hoa khác phía sau cô.

Phông nền được làm mờ mạnh với hiệu ứng bokeh mềm mại: những tòa nhà ở xa và những ngọn núi mờ sương dưới bầu trời u ám. Ánh sáng ban ngày tự nhiên dịu nhẹ, hiệu chỉnh màu sắc điện ảnh êm dịu, lấy nét sắc nét vào khuôn mặt và trang phục, độ sâu trường ảnh nông, nhiếp ảnh chuyên nghiệp, độ chi tiết cao, kết cấu da chân thực, không chỉnh sửa làm đẹp”.

Mặc áo dài chụp cùng hoa và tranh thủy mặc

2 bức ảnh được tạo ra từ cùng một câu lệnh bởi Gemini (trên) và ChatGPT (dưới) (Ảnh: AI).

“Hãy tạo cho tôi hình ảnh khuôn mặt sao y như bản gốc. Cô gái mặc áo dài hồng truyền thống, tóc dài uốn nhẹ, ngồi tạo dáng giữa không gian trang trí hoa xuân, tranh thủy mặc. Ánh sáng studio mềm, tông pastel hồng - xanh nhạt, bố cục gọn gàng, cảm giác trong veo, ấm áp. Phong cách ảnh nghệ thuật Tết gia đình, độ chi tiết cao, da mịn tự nhiên”.

Câu lệnh giúp tạo ảnh áo dài ngày Tết cho phái nam

Ảnh nhân vật nam chụp tại chợ Tết được tạo ra bởi Gemini (trái) và ChatGPT (phải) (Ảnh: AI).

“Sử dụng chính xác gương mặt nam từ ảnh tham chiếu, giữ nguyên tỷ lệ khuôn mặt, ánh nhìn điềm tĩnh và màu da thật. Khung hình dọc 4:5, chụp 3/4 cơ thể trong cùng bối cảnh chợ Tết Á Đông ngoài trời với dây treo đỏ và lá cây lớn phía sau, hậu cảnh có chiều sâu, không đông người.

Ánh sáng tự nhiên chiếu từ bên hông, không bóng gắt, giữ rõ màu da, tóc. Hiệu ứng bokeh làm mờ nền. Trang phục là áo dài nam truyền thống màu đỏ trầm hoặc đỏ son, cổ đứng, phom suông, chất liệu lụa mờ, đứng dáng, không bóng nhựa.

Đạo cụ là quạt gỗ tối hoặc vật trang trí Tết nhỏ cầm nhẹ trước thân, bảng màu đỏ - trắng - xanh lá dịu, sang và lễ Tết. Biểu cảm mỉm cười rất nhẹ hoặc điềm tĩnh, nhìn lệch ánh sáng. Ánh sáng điện ảnh tự nhiên. Tư thế đứng thả lỏng, vai xuôi, cổ thẳng, một tay cầm đạo cụ, dáng lịch thiệp”.

Chỉnh sửa lại gương mặt để có được bức ảnh ưng ý nhất

Trong trường hợp các công cụ AI tạo ra những bức ảnh với gương mặt không giống khuôn mặt bạn đã chọn, người dùng có thể thực hiện theo các bước sau để khắc phục vấn đề.

- Đầu tiên truy cập vào trang web của công cụ Remaker tại đây.

Đây là công cụ miễn phí, cho phép người dùng thay đổi gương mặt của người có trong ảnh bằng trí tuệ nhân tạo. Bạn có thể sử dụng công cụ này mà không cần đăng ký hoặc đăng nhập vào tài khoản.

- Sau khi truy cập trang web, nhấn nút "Upload Image", chọn hình ảnh được ChatGPT tạo ra ở trên. Tại ô "Upload swap image" ở bên phải, bạn chọn và tải lên ảnh chân dung muốn thay đổi gương mặt trên ảnh do ChatGPT tạo ra.

Nhấn nút "v1 Model" hoặc “v2 Model” ở phía dưới. Đây là 2 mô hình AI được trang web sử dụng để hoán đổi gương mặt trong ảnh. “v2 Model” là mô hình AI mới hơn, nhưng đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa ổn định.

Bạn có thể sử dụng lần lượt cả 2 mô hình AI này để có được hình ảnh ưng ý nhất.

Phiên bản miễn phí của Remaker sẽ giới hạn người dùng số lần hoán đổi gương mặt mỗi ngày. Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản Google trên trang web của Remaker để nhận được thêm nhiều lượt hoán đổi gương mặt miễn phí trên ảnh.

Lưu ý

Những câu lệnh trên chỉ mang tính tham khảo. Do được viết hoàn toàn bằng tiếng Việt, người dùng có thể linh hoạt điều chỉnh nội dung như màu sắc, kiểu trang phục, động tác hay biểu cảm để tạo ra bức ảnh ưng ý.

Khi muốn tạo ảnh mới với câu lệnh khác, người dùng nên bắt đầu một cuộc trò chuyện mới trên Gemini hoặc ChatGPT. Cách làm này giúp công cụ AI không bị nhầm lẫn giữa các yêu cầu và cho kết quả chính xác hơn.

Lưu ý, dù sử dụng cùng một câu lệnh, mỗi lần yêu cầu AI sẽ tạo ra một hình ảnh khác nhau. Vì vậy, bạn có thể lặp lại thao tác cho đến khi chọn được kết quả phù hợp nhất.

Ngoài ra, khi dùng ảnh cá nhân để tạo hình ảnh mới, dữ liệu khuôn mặt có thể được sử dụng cho mục đích huấn luyện AI. Nếu không mong muốn điều này, người dùng nên cân nhắc trước khi chia sẻ hình ảnh.

Trường hợp ChatGPT phản hồi hệ thống quá tải, người dùng có thể chờ vài phút rồi gửi lại yêu cầu tạo ảnh.