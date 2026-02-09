Hơn 1 tỷ điện thoại Android đang gặp nguy hiểm

Một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng này là Google không còn phát hành bản vá bảo mật dành cho các điện thoại chạy hệ điều hành Android 12 trở xuống.

Chỉ có khoảng 7,5% điện thoại Android được cài đặt hệ điều hành Android 16 mới nhất (Ảnh: 9to5Google).

Điều đó đồng nghĩa các điện thoại được phát hành vào năm 2021 trở về trước không được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công phần mềm độc hại mới nhất.

Theo số liệu phân phối phiên bản Android mới nhất của Google, chỉ 57,9% thiết bị được cài đặt hệ điều hành Android 13 trở lên. Như vậy, 42,1% điện thoại Android hiện nay có thể trở thành mục tiêu tấn công của mã độc.

Tháng 12/2025, ước tính có một tỷ điện thoại Android rơi vào tình trạng rủi ro, và con số này đến nay vẫn không thay đổi. Theo PhoneArena, vấn đề đến từ tình trạng phân mảnh trong việc cập nhật hệ điều hành của các nhà sản xuất smartphone Android.

Chính vì sự phân mảnh này, tỷ lệ người dùng Android sở hữu phiên bản hệ điều hành mới nhất là cực kỳ thấp. Đến tháng 12/2025, chỉ 7,5% thiết bị đang chạy Android 16. Con số này thấp hơn nhiều so với iOS của Apple.

Theo StatCounter, hệ điều hành iOS 26 mới nhất hiện được cài đặt trên hơn 50% số lượng iPhone. Điều đó cho thấy sự khác biệt lớn trong tỷ lệ phân phối giữa hai nền tảng Android và iOS.