3 thói quen “bào mòn” iPhone của bạn mỗi ngày

Trong quá trình sử dụng iPhone, không ít cài đặt mặc định hoặc thói quen quen tay có thể khiến thiết bị phải hoạt động nhiều hơn mức cần thiết. Từ việc đồng bộ dữ liệu nền, kết nối không cần thiết cho đến quyền truy cập vị trí, tất cả đều có thể tác động trực tiếp đến hiệu năng và thời lượng pin.

Những vấn đề này thường không gây lỗi ngay lập tức, nhưng về lâu dài lại khiến trải nghiệm sử dụng kém đi rõ rệt. Điều đáng nói là phần lớn người dùng vẫn chưa kiểm tra hoặc điều chỉnh lại các thiết lập này.

Video dưới đây sẽ chỉ ra 3 thói quen phổ biến đang “bào mòn” iPhone mỗi ngày và cách kiểm tra để tránh mất pin, chậm máy không đáng có.