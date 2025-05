The Emerald 68: "Ông lớn" xây dựng Coteccons tâm huyết kiến tạo tổ ấm đầu tay

Với phương châm: "Không chỉ xây nhà, mà kiến tạo tổ ấm để đời", Coteccons đặt trọn tâm huyết vào The Emerald 68.

Là dự án "đầu tay" của tổng thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam với Tập đoàn Lê Phong, The Emerald 68 trở thành dấu ấn đặc biệt nhìn từ "cú rẽ" nhà thầu sang vai trò nhà phát triển của Coteccons. Không đơn giản là tòa nhà cao tầng được dày công xây dựng, đó còn là "bộ mặt" khẳng định vị thế của Coteccons trên thị trường bất động sản.

Ông Bolat Duisenov - Chủ tịch HĐQT Coteccons chia sẻ: "Chúng tôi có cơ hội được thể hiện cùng với Tập đoàn Lê Phong, được đóng góp tất cả tâm huyết, kinh nghiệm, bí quyết, khối óc sáng tạo của kỹ sư Coteccons để tạo nên một dự án chất lượng cao.

The Emerald 68 là dự án đầu tiên của Coteccons ở vai trò đầu tư và phát triển, nhưng là một trong hàng trăm dự án chất lượng của "ông lớn" này trên thị trường xây dựng. Có thế mạnh ở mảng thi công công trình dân dụng, tư vấn - thiết kế, Coteccons gắn bó với hàng trăm dự án cao tầng khắp cả nước. Trong đó, kỷ lục Landmark 81 - Tòa nhà cao nhất Việt Nam, đưa ngành xây dựng nước nhà sánh ngang với kỹ thuật xây dựng thế giới.

Nhìn vào thiết kế kiến trúc - nội thất, chất lượng xây dựng, công năng sử dụng của The Emerald 68 đủ thấy, tâm - tầm - tín - trí được Coteccons thể hiện đủ đầy tại dự án. Từ tổng thầu xây dựng trở thành đơn vị đầu tư và phát triển dự án, không chỉ là dấu mốc quan trọng với Coteccons mà còn là niềm vui nhân đôi với khách hàng. Bởi lẽ, với vị thế của một tập đoàn xây dựng hàng đầu cả nước thì chất lượng và tiến độ xây dựng của The Emerald 68 phải được đảm bảo.

Cú bắt tay giữa ông lớn ngành xây dựng (Coteccons) với doanh nghiệp sở hữu loạt quỹ đất có pháp lý minh bạch tại Bình Dương - Lê Phong đã và đang tạo nên cột mốc đáng nhớ cho thị trường địa ốc phía Nam. Có thể nói, sự cộng hưởng bề dày kinh nghiệm từ hai thương hiệu là bảo chứng vượt trội cho The Emerald 68.

Là đơn vị sở hữu nhiều quỹ đất sạch, pháp lý minh bạch tại Bình Dương, Lê Phong được biết đến là một trong những chủ đầu tư uy tín hàng đầu thị trường bất động sản phía Nam. Sau hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, đến nay, tập đoàn sở hữu 32 dự án, từ căn hộ cao cấp đến nhà phố, biệt thự thấp tầng, nhà ở xã hội… cung cấp ra thị trường hơn 22.000 sản phẩm chất lượng, được khách hàng tín nhiệm lựa chọn.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên hai ông lớn này hợp tác và tạo dấu ấn dự án trên thị trường.

Trước đó, tại Bình Dương, Coteccons với vai trò là chủ thầu xây dựng gây chú ý với The Emerald Golf View do Lê Phong làm chủ đầu tư. Bất chấp khó khăn do đại dịch Covid-19, dự án vẫn hoàn thành tiến độ vượt cam kết 3 tháng. Đồng thời, lập kỷ lục hoàn thiện pháp lý và thời gian bàn giao sổ hồng cho cư dân chỉ 3 tháng sau khi đi vào vận hành. Điều này càng minh chứng về giá trị gia tăng mà khách hàng sẽ được thụ hưởng tiếp theo tại The Emerald 68.

Là sản phẩm cao cấp mang thương hiệu Emerald, The Emerald 68 được gây dựng bởi tâm huyết của bộ đôi Coteccons và Lê Phong. Đồng thời, sự tham gia của DKRA Realty - Thương hiệu mảng dịch vụ tiếp thị và phân phối của DKRA Group, ngân hàng hỗ trợ tài chính BIDV - Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2025 (Theo Tạp chí The Asian Banker vinh danh) và Anabuki - Bề dày 30 năm kinh nghiệm quản lý, vận hành của Nhật Bản càng đánh dấu uy tín của The Emerald 68 trên thị trường; hứa hẹn sẽ cung ứng những sản phẩm căn hộ cao cấp đáng đầu tư và phải sở hữu bậc nhất Bình Dương ở thời điểm hiện tại.

Siêu phẩm tháp Mega - The Emerald 68 chào thị trường phía Nam đúng ngưỡng cửa chuyển giao sang chu kỳ mới. Việc sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu với TPHCM đã tác động đến mức độ quan tâm tìm kiếm bất động sản của người mua. Trong đó, Bình Dương với lợi thế hạ tầng đồng bộ, giao thông kết nối thuận tiện và tiềm năng đô thị hóa bền vững đang là điểm đến hấp dẫn thu hút đông đảo dòng tiền của khách mua ở thực lẫn nhà đầu tư.

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện về chất lượng xây dựng, tiến độ hay pháp lý dự án, The Emerald 68 vốn nổi bật so với các dự án khác, bởi nội tại sở hữu nhiều ưu việt về vị trí kết nối, hệ thống tiện ích cao cấp, chính sách bán hàng ưu việt, quản lý vận hành..., mà hiếm dự án nào có được.

Đầu tiên, với vị trí "trung tâm của trung tâm", The Emerald 68 dù nằm trên địa phận TP Thuận An (Bình Dương) nhưng cách ranh giới chỉ 800m với TP Thủ Đức. The Emerald 68 là một trong những dự án tại khu vực TP Thuận An có cự ly kết nối ngắn nhất về hướng trung tâm quận 1 (TPHCM), chỉ 11,5km.

Cùng với đó, dự án được bao bọc bởi 3 mặt tiền đường: Quốc lộ 13 (tuyến đường mở rộng 60m vào cuối năm 2025), đường Vĩnh Phú 16 và đường hiện hữu 5m (thuộc phường Vĩnh Phú, TP Thuận An), mọi kết nối từ The Emerald 68 đều dễ dàng.

Cư dân chỉ mất khoảng 15-17 phút ra sân bay Tân Sơn Nhất; ngã tư Hàng Xanh..., thông qua tuyến Quốc lộ 13. Thậm chí, khoảng cách từ dự án về các quận trung tâm của TPHCM còn nhanh và thông thoáng hơn so với việc di chuyển từ các quận huyện khác của TPHCM như: Bình Tân, Bình Chánh, Tân Phú, Nhà Bè...

Nằm ngay vị trí cổng chào Bình Dương, The Emerald 68 được ví như tọa độ trái tim của các thành phố: TPHCM - TP Thủ Dầu Một - TP Dĩ An, đón trọn cả hai mũi an cư trọng điểm của những người làm việc tại TPHCM và cư dân địa phương.

Đồng thời, vì giáp ranh TP Thủ Đức, TP Dĩ An, TP Thủ Dầu Một nên cư dân tại dự án dễ dàng tiếp cận các tiện ích cộng đồng của các khu vực đã hiện hữu như: bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc, Co.opmart Tam Bình, ngã tư Bình Phước, chợ đầu mối Thủ Đức, Gigamall, White Palace, sân bay Tân Sơn Nhất... Điều này giúp gia tăng giá trị lâu dài cho dự án, xét ở cả góc độ ở, chuyển nhượng và cho thuê.

Điều đặc biệt, dù có khoảng cách cận kề TP Thủ Đức (TPHCM) nhưng mặt bằng giá căn hộ The Emerald 68 lại dễ sở hữu hơn. Với mức giá 2,3 tỷ đồng/căn, khi hợp nhất với TPHCM, The Emerald 68 được kỳ vọng sẽ duy trì biên độ tăng giá trong tương lai bởi hầu hết các dự án căn hộ tại Thủ Đức hiện đã 5-8 tỷ đồng/căn. Trong bối cảnh mới ở giai đoạn đầu sáp nhập, đây là cơ hội để người mua nhanh nhạy đón đầu.

Theo DKRA Realty - Tổng đại lý Tiếp thị và Phân phối dự án, với mức vốn ban đầu chỉ 20% thanh toán đến khi nhận nhà (dự kiến quý II/2027), khách hàng được ngân hàng BIDV hỗ trợ cho vay 70%, ân hạn gốc và lãi lên đến 36 tháng. Chính sách này giúp người trẻ có nhu cầu về nhà ở chất lượng được giãn rộng thời gian chuẩn bị dòng tiền khi tích lũy ban đầu khiêm tốn; đồng thời, mở rộng lối cho các nhà đầu tư tham gia thị trường và "chốt lời" ở từng giai đoạn.

Trong đợt này, khách mua căn hộ The Emerald 68 chỉ thanh toán từ 230 triệu đồng (tức 10%) có thể ký hợp đồng mua bán. Ngoài ra, chủ đầu tư còn ưu đãi booking (đặt chỗ) 0 đồng, hoàn thêm lãi suất 12%/năm (tính theo số ngày booking) và miễn phí quản lý 12 tháng. Đó là lý do thời gian gần đây, The Emerald 68 đón nhiều lượt khách mua đến từ TPHCM.

Sống trong kỷ nguyên mà giới trẻ không chỉ mua nhà để ở, thế hệ này luôn mong muốn khẳng định cá tính và tầm nhìn. Không gian sống giờ đây không đơn thuần chỉ là nơi an cư, mà còn định hình bản sắc, kết nối giá trị và lan tỏa nguồn cảm hứng tươi mới.

Sáng đi làm tại TPHCM, tối cư dân trở về không gian sống chất lượng, tiện nghi tại The Emerald 68. Với 3 mặt giáp sông Sài Gòn, cư dân tận hưởng sự yên bình, thoáng đãng trong chuỗi tiện ích nội khu hiện đại, sang trọng như: sảnh đón sang trọng, hệ thống thương mại - dịch vụ tại khối đế, hồ bơi vô cực, phố thương mại Ánh Sáng, cầu nối trên không, vườn chủ đề, vườn nhiệt đới, sân chơi vận động liên hoàn cho trẻ em,…

Với triết lý "nhà là nơi để về", mỗi căn hộ The Emerald 68 sẽ mang đến cho cư dân cảm giác cân bằng thể chất, trí óc và cảm xúc. Giới trẻ vừa tận hưởng nhịp sống năng động của thành phố, phát triển sự nghiệp, khẳng định giá trị bản thân; vừa có khoảng không gian yên bình gắn kết bên người thân, gia đình.

Dự kiến thời gian tới, tháp "hoa hậu Mega" - The Emerald 68 sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm tích cực từ khách hàng. Hơn cả một ngôi nhà hay tổ ấm, dự án còn là tài sản truyền đời gắn liền với giá trị gia tăng mà những doanh nghiệp có vị thế trong lĩnh vực bất động sản tâm huyết gầy dựng.

Nội dung: Trường Thịnh, Đào Nhân

07/05/2025 - 08:00