Mức đóng BHXH mới trên địa bàn TPHCM

Theo thông báo trên, từ ngày 1/7/2025, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) thấp nhất là bằng mức tham chiếu và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng (hiện nay mức tham chiếu bằng mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng).

Như vậy, mức thấp nhất là 2,34 triệu đồng và mức cao nhất là 46,8 triệu đồng.

Tiền lương làm căn cứ đóng BHTN thấp nhất bằng mức tham chiếu; cao nhất bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động trên địa bàn thành phố như sau:

Đối với người tham gia đã kê khai đúng mức lương và phụ cấp lương trên hợp đồng lao động thì đơn vị không phải nộp hồ sơ. Cơ quan BHXH sẽ tự điều chỉnh mức lương cao nhất tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN.

Trường hợp đơn vị chưa kê khai đúng mức lương và phụ cấp lương trên hợp đồng, đề nghị đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo đúng quy định.

Về BHXH tự nguyện, thu nhập làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện được người tham gia lựa chọn. Tuy nhiên, mức thu nhập thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng. Cao nhất cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu là 46.800.000 đồng.

Người dân TPHCM tham gia BHXH tự nguyện cũng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng. Mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn trong thời gian tối đa 10 năm (120 tháng).

Mức hỗ trợ cụ thể như sau:

Người tham gia BHXH tự nguyện thuộc đối tượng hỗ trợ ở nhiều mức khác nhau thì được hỗ trợ theo mức cao nhất.

Theo BHXH TPHCM, trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 3 tháng, hoặc 6 tháng, hoặc 12 tháng một lần, hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau mà trong thời gian đó có sự thay đổi về đối tượng được hỗ trợ, hoặc thay đổi mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, mức đóng, mức tham chiếu thì không điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đã đóng.

Do đó, người tham gia và ngân sách nhà nước không phải đóng bổ sung hoặc không được hoàn trả phần chênh lệch do điều chỉnh đối với thời gian còn lại mà người tham gia đã đóng.