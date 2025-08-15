Quang Tri International Marathon 2025 - Camel cup: Chill Cocktail tiếp lửa tinh thần cho vận động viên

Chill Cocktail là thương hiệu đồ uống đang nhận được sự quan tâm của đông đảo giới trẻ với dòng nước trái cây lên men, sản phẩm đã đồng hành cùng các vận động viên trong giải Quang Tri International Marathon 2025 - Camel cup. Đây là lần đầu tiên thương hiệu này góp mặt, mang đến một tinh thần trẻ trung và năng lượng bùng nổ cho giải chạy tầm cỡ này.

Chill Cocktail đồng hành cùng Quang Tri International Marathon 2025 - Camel cup trên cương vị nhà tài trợ đồ uống.

Diễn ra vào hai ngày 2- 3/8, Quang Tri International Marathon 2025 - Camel Cup quy tụ hàng nghìn vận động viên từ khắp mọi miền đất nước, cùng nhau lan tỏa tinh thần bền bỉ, năng động và gắn kết cộng đồng mê chạy bộ.

Với thông điệp "An toàn - Chất lượng - Cảm xúc", Quang Tri International Marathon 2025 - Camel Cup mang đến một trải nghiệm đường đua không chỉ để bứt phá giới hạn thể lực, mà còn để nâng cao tinh thần sau mỗi chặng đường.

Vận động viên rạng rỡ cán đích, xuất sắc hoàn thành chặng đua tại Giải Marathon Quốc tế Quảng Trị 2025 - Camel (Ảnh: BTC).

Khác với các loại đồ uống có cồn khác, Chill Cocktail mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt với độ cồn nhẹ, chỉ 3%, đủ để người dùng dễ chịu, thoải mái mà không lo mất kiểm soát.

Được pha trộn từ rượu cao cấp cùng các loại trái cây nhiệt đới như cam đào, việt quất, vải, dâu, cam, nho, mỗi lon Chill là một trải nghiệm mát lạnh, dễ uống, hậu vị nhẹ nhàng, thiết kế bắt mắt. Từ những buổi tiệc ngoài trời, những buổi giải trí nhẹ nhàng với bạn bè hay đơn giản là tự thưởng cho bản thân, Chill luôn là lựa chọn đáng cân nhắc.

Tại sự kiện, khu vực Chill Zone là điểm dừng chân để các vận động viên nghỉ ngơi thư giãn, giải khát và nạp năng lượng theo phong cách riêng. Một lon Chill trên tay, cùng các vận động viên sát cánh, hòa mình vào không gian lễ hội tưng bừng và nhận về những bức hình đậm chất riêng, tất cả đã tạo nên phần thưởng xứng đáng sau hành trình chinh phục giới hạn bản thân.

Các vận động viên hứng khởi về đích, khép lại chặng đua đầy nỗ lực trong tiếng reo hò cổ vũ (Ảnh: BTC).

Sự xuất hiện của Chill Cocktail không chỉ giúp lan tỏa hình ảnh thương hiệu mà còn thể hiện một lối sống vui vẻ, biết tận hưởng và luôn giữ cân bằng giữa vận động và cảm xúc. Chill tin rằng thể thao không chỉ là câu chuyện thể lực, mà còn là hành trình sống hạnh phúc, sống vui và sống đầy trải nghiệm.

Quang Tri International Marathon 2025 - Camel Cup gồm 4 cự ly: 5km, 10km, 21km và 42km, phù hợp với mọi thể trạng và độ tuổi. Sự kiện nằm trong chuỗi sports-tourism, được tổ chức liên tiếp cùng giải bơi Aqua Warriors Quảng Trị, mang đến hành trình thể thao kết hợp nghỉ dưỡng trọn vẹn giữa thiên nhiên, ẩm thực và dấu ấn lịch sử của vùng đất Quảng Trị. Đây là điểm hẹn của cộng đồng yêu vận động trong mùa hè năm nay.