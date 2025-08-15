Heritage Collection: Biểu tượng sống mới của tầng cao tại Nghệ An

Sự hòa quyện tinh tế giữa thiên nhiên và kiến trúc đã biến nơi đây thành biểu tượng sống tầng cao mới của Nghệ An, nơi mỗi khoảnh khắc đều là trải nghiệm đẳng cấp.

Nằm trong quần thể đô thị đắt giá bậc nhất thành Vinh

Phân khu cao tầng Heritage Collection tọa lạc tại trung tâm khu đô thị Vinh Heritage - quần thể đã định hình vị thế đắt giá và đáng sống bậc nhất thành Vinh, với hạ tầng đồng bộ, cảnh quan hoàn thiện, mật độ xây dựng thấp và tỷ lệ cây xanh cao hiếm có. Kể từ khi ra mắt năm 2020, Vinh Heritage đã hình thành cộng đồng cư dân tinh hoa, thiết lập chuẩn mực sống văn minh và trở thành một trong những khu đô thị tiên phong của khu vực.

Sở hữu hai tòa tháp Signature và Premier với hơn 900 căn hộ, Heritage Collection thừa hưởng trọn vẹn lợi thế của một môi trường sống hoàn chỉnh. Dự án được xem như mảnh ghép đắt giá, góp phần hoàn thiện bức tranh đô thị kiểu mẫu và đa dạng hóa nguồn cung căn hộ, đồng thời gia tăng sức hút lâu dài cho Vinh Heritage.

Hai tòa tháp Signature và Premier nổi bật trong quần thể đô thị đắt giá bậc nhất thành Vinh.

Tọa lạc ở tâm mạch giao thương

Heritage Collection còn được hưởng trọn lợi thế từ vị trí tâm mạch giao thương. Theo đó, dự án nằm ngay trên trục Lê Mao kéo dài, tuyến huyết mạch chiến lược kết nối trực tiếp trung tâm thành Vinh với Quốc lộ 1A. Đây là cung đường phát triển năng động bậc nhất, là trục liên kết quan trọng giữa các khu hành chính, thương mại, giáo dục và y tế trọng điểm. Vị trí này mang lại lợi thế kết nối toàn diện, giúp cư dân di chuyển nhanh chóng tới mọi điểm đến thiết yếu, đồng thời tiếp cận thuận tiện mạng lưới giao thông liên vùng.

Không chỉ thuận lợi về di chuyển, trục Lê Mao kéo dài còn là “giao điểm phát triển” của khu Tây Nam, vùng lõi mới đang được quy hoạch trở thành trung tâm mở rộng của thành Vinh. Nơi đây sẽ tập trung các trung tâm dịch vụ, thương mại, hành chính quy mô lớn, tạo đòn bẩy mạnh mẽ cho giá trị bất động sản và chất lượng sống. Với vị thế tiên phong tại tâm điểm này, Heritage Collection đón đầu trọn vẹn cơ hội gia tăng giá trị khi hạ tầng và tiện ích đồng bộ đi vào vận hành.

Sống tầng cao thời thượng giữa đô thị tiện nghi

Giữa nhịp sống giao thương sôi động, hai tòa tháp Signature và Premier của phân khu cao tầng Heritage Collection vươn lên như những tuyệt tác tầng không, nổi bật với kiến trúc độc bản và vị thế đắc địa. Mỗi căn hộ sở hữu không gian thoáng đạt, tối ưu tầm nhìn, đón trọn ánh sáng, gió trời qua logia rộng và ban công thoáng. Từng chi tiết nội thất và vật liệu hoàn thiện được tuyển chọn kỹ lưỡng, hài hòa với thiết kế tổng thể, thể hiện phong cách sống tinh tế và đẳng cấp của chủ nhân tinh hoa.

Mỗi căn hộ sở hữu không gian thoáng đạt, tối ưu tầm nhìn, đón trọn ánh sáng.

Nằm trong hệ sinh thái đẳng cấp của khu đô thị Vinh Heritage đã hiện hữu, cư dân sẽ được tận hưởng hành trình sống trọn vẹn với chuỗi tiện ích đẳng cấp: khu thể thao ngoài trời, thư giãn cùng vườn thiền và yoga, sẻ chia niềm vui tại không gian sinh hoạt cộng đồng, để trẻ em vui chơi an toàn tại sân chơi. Tất cả được sắp đặt hài hòa, mang lại sự cân bằng giữa công việc, nghỉ ngơi và phát triển bản thân, đúng tinh thần một chốn an cư hạng sang, nơi tiện nghi được nâng tầm thành nghệ thuật sống.

Dịch vụ quản lý vận hành được thực hiện theo chuẩn mực căn hộ đẳng cấp, bởi đội ngũ chuyên nghiệp, đảm bảo trải nghiệm sống trọn vẹn.

Sống nghỉ dưỡng sinh thái đậm chất resort

Giữa trung tâm thành Vinh, Heritage Collection còn là tổ hợp căn hộ cao tầng hiếm hoi mang đến không gian sống đậm chất nghỉ dưỡng. Trên quy mô hơn 40ha, chủ đầu tư ưu tiên diện tích lớn cho mảng xanh, quy hoạch cảnh quan theo thiết kế đa lớp lấy cảm hứng từ tự nhiên bản địa. Cây xanh phủ khắp các tuyến đường dạo, xen kẽ đồi cỏ, vườn tán rộng, vườn hoa và khoảng không gian mặt nước, tạo nên một “ốc đảo xanh” yên bình giữa nhịp sống đô thị.

Heritage Collection mang đến không gian yên bình giữa nhịp sống sôi động khi thừa hưởng hệ tiện ích xanh của KĐT Vinh Heritage.

Cư dân sẽ cảm nhận được sắc xanh từ những vườn hoa, thảm cỏ; tận hưởng bước chân dưới hàng cây rợp mát, dạo quanh hồ nước yên ả hay hít thở bầu không khí trong lành. Chuỗi tiện ích "all-in-one" (tất cả trong một) ngay trong nội khu đáp ứng trọn vẹn nhu cầu, từ thể thao, thư giãn, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí đến kết nối cộng đồng giúp cư dân không cần đi xa mà vẫn tận hưởng đầy đủ trải nghiệm sống.

Khác với phần lớn dự án cao tầng bị bao vây bởi bê tông và tiếng ồn, mỗi ngày tại Heritage Collection là một ngày sống tận hưởng trong môi trường sống xanh mát lành, yên tĩnh, nơi mỗi căn hộ đều kết nối hài hòa với thiên nhiên. Đó cũng là đặc quyền, là chuẩn mực tiện nghi đậm chất nghỉ dưỡng mà Heritage Collection dành cho cư dân tinh hoa tương lai.