Đề xuất thêm 1 bộ sách giao khoa dùng chung, miễn phí cho học sinh

Một trong những nội dung được quan tâm liên quan dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục là vấn đề SGK.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết dự thảo luật chỉ sửa đổi để phân định rõ "sách giáo khoa" và "tài liệu giáo dục địa phương", khắc phục vướng mắc trong thực tiễn về định giá SGK theo quy định của Luật Giá.

Tuy nhiên, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nói theo tinh thần Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết 29 của Trung ương, phải có một bộ SGK chung của Nhà nước do Bộ GD&ĐT chủ trì biên soạn. Do đó, ông đề nghị Bộ GD&ĐT thể chế hóa nội dung này vào luật để bảo đảm chặt chẽ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh: “Nước nào cũng có một bộ SGK của Nhà nước".

Cho ý kiến thêm về nội dung trên, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị Bộ GD&ĐT nghiên cứu chính sách miễn phí SGK cho học sinh.

Hiện thị trường có ba bộ SGK của hai nhà xuất bản gồm: Cánh Diều, Chân trời sáng tạo, và Kết nối tri thức với cuộc sống, đưa vào sử dụng từ năm 2020. Dự thảo sửa đổi Luật Giáo dục phân cấp quyền chọn SGK từ UBND cấp tỉnh cho Sở GD&ĐT, giám đốc Sở GD&ĐT. Sở GD&ĐT cũng là đơn vị tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục địa phương.