(Dân trí) - Sau hơn 10 năm triển khai, khu đô thị Sudico - Nam An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) vẫn được xây dựng dở dang, hàng loạt biệt thự vẫn bị bỏ hoang gây lãng phí.

Cận cảnh khu đô thị dang dở, la liệt biệt thự triệu đô bỏ hoang ở Hà Nội (Video: Hà Phong).

Khu đô thị Nam An Khánh - Sudico nằm ở phía Tây Thủ đô, thuộc 2 xã An Khánh và An Thượng (huyện Hoài Đức), ngay nút giao giữa Đại lộ Thăng Long và trục đường Lê Trọng Tấn, được xây dựng từ năm 2008, với tổng diện tích đất dự án quy hoạch cho xây dựng khu đô thị gần 190ha, do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng diện tích 288ha, bao gồm 4 phân khu chính là khu hỗn hợp, khu hồ lớn, khu hồ nhỏ, khu mở rộng do Sudico. Các sản phẩm bao gồm biệt thự, liền kề, shophouse, trung tâm thương mại, chung cư.

Mặc dù đã nhiều năm được triển khai xây dựng, nhưng đến nay, diện mạo toàn dự án vẫn còn dở dang, chưa đồng bộ về hạ tầng. Cỏ dại vẫn mọc um tùm mọc cạnh những ngôi nhà triệu đô đắt đỏ.

Đáng chú ý, tại khu đô thị Nam An Khánh này, Sudico đã hợp tác với Techcom Development (thuộc Techcombank) từ năm 2014, và trong năm 2015, tiếp tục ký phụ lục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Techcom Development với giá trị chuyển nhượng tăng thêm gần 900 tỷ đồng, tổng giá trị hợp đồng là 2.100 tỷ đồng. Sudico cũng đã chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất HH2D với giá trị hợp đồng là 263 tỷ đồng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho MB với giá trị hợp đồng 203 tỷ đồng.

Bên trên là một phân khu do Sudico triển khai quản lý, còn khu vực phía xa là phần khu đô thị Sudico đã chuyển cho nhà đầu tư thứ cấp xây dựng có tên Vinhomes Thăng Long.

Một phân khu nằm trong toàn khu đô thị Nam An Khánh, với hàng trăm biệt thự, nhà liền kề đang trong tình trạng bỏ hoang, hạ tầng chưa được hoàn thiện.

Chỉ có số ít những căn biệt thự tại phân khu này được đưa vào khai thác sử dụng, bên cạnh là hàng loạt căn biệt thự khác bỏ hoang, rêu mốc.

Dù đã bị bỏ hoang nhiều năm, nhưng theo khảo sát Dân trí trên thị trường, giá mỗi căn liền kề, biệt thự khu đô thị này đang được rao bán từ 15 tỷ đồng đến hơn 30 tỷ đồng, tùy từng vị trí và diện tích.

Theo nhiều môi giới nhà đất khu này, những dãy nhà biệt thự đang bỏ hoang đã được chủ đầu tư bán hết cho người mua. Việc hoàn thiện phụ thuộc nhu cầu người về ở.

Tuy nhiên, việc mua bán với mục đích đầu cơ, không phục vụ nhu cầu ở đã khiến không ít căn liền kề biệt thự tại đây tăng giá chóng mặt trong những năm qua bên cạnh đó còn rơi vào tình trạng tranh chấp...

Trong khi đó, quy định pháp luật yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm xây dựng hạ tầng và bàn giao cho địa phương quản lý, nhưng đến nay đơn vị này vẫn chưa bàn giao.

Khung cảnh hoang vắng, cỏ mọc kín các căn biệt thự.